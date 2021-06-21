Оце так "шведа"! Шевченко забив "сухим листом" на тренуванні збірної (відео)

Головний тренер України перед сьогоднішнім поєдинком Євро-2020 з австрійцями показав своїм футболістам, як можна забивати навіть з неможливого положення

Шевченко забив гол-шедевр перед Австрією / Фото: Reuters, YouTube

Перед заключним матчем групового раунду Євро-2020 з Австрією, який відбудеться в понеділок у Бухаресті, головний тренер збірної України Андрій Шевченко забив неймовірно ефектний гол на тренуванні "синьо-жовтих".

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Шева вразив ворота "сухим листом", закрутивши "шведою" м'яч у сітку з "мінусового" кута.

Відео гола у виконанні володаря "Золотого м'яча"-2004, який не розгубив свої вміння, опублікував канал vZbirna.

"Він зробив це спроквола, "між іншим". Просто пробив. Навіть не з нульового, а з від'ємного кута. І – фіть! – залетело з великим запасом. Дивіться, як це робить цей геніальний майстер!" – прокоментував гол Шеви його пресаташе Микола Васильков

ВІДЕО "СУХОГО ЛИСТА" ВІД ШЕВИ

От би кілька таких же красивих, або нехай навіть не таких ефектних, голів забили сьогодні підопічні Андрія Шевченка в грі з австрійцями!

Нагадаємо, щоб гарантовано посісти друге місце в групі і вийти до 1/8 фіналу Євро, Україні в матчі з Австрією потрібно не програти. У разі поразки ми спускаємося на третє місце і ризикуємо взагалі не потрапити до плей-оф.

Уже відомо, що якщо Україна не програє Австрії, то в 1/8 фіналу зустрінеться з Італією на "Вемблі".

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