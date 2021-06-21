20 червня 19:00 Відео
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 19:00 Відео
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Оце так "шведа"! Шевченко забив "сухим листом" на тренуванні збірної (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 00:32
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Головний тренер України перед сьогоднішнім поєдинком Євро-2020 з австрійцями показав своїм футболістам, як можна забивати навіть з неможливого положення
Шевченко забив гол-шедевр перед Австрією
Шевченко забив гол-шедевр перед Австрією / Фото: Reuters, YouTube

Перед заключним матчем групового раунду Євро-2020 з Австрією, який відбудеться в понеділок у Бухаресті, головний тренер збірної України Андрій Шевченко забив неймовірно ефектний гол на тренуванні "синьо-жовтих".

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

Шева вразив ворота "сухим листом", закрутивши "шведою" м'яч у сітку з "мінусового" кута.

Відео гола у виконанні володаря "Золотого м'яча"-2004, який не розгубив свої вміння, опублікував канал vZbirna.

"Він зробив це спроквола, "між іншим". Просто пробив. Навіть не з нульового, а з від'ємного кута. І – фіть! – залетело з великим запасом. Дивіться, як це робить цей геніальний майстер!" – прокоментував гол Шеви його пресаташе Микола Васильков

ВІДЕО "СУХОГО ЛИСТА" ВІД ШЕВИ

От би кілька таких же красивих, або нехай навіть не таких ефектних, голів забили сьогодні підопічні Андрія Шевченка в грі з австрійцями!

Нагадаємо, щоб гарантовано посісти друге місце в групі і вийти до 1/8 фіналу Євро, Україні в матчі з Австрією потрібно не програти. У разі поразки ми спускаємося на третє місце і ризикуємо взагалі не потрапити до плей-оф.

Уже відомо, що якщо Україна не програє Австрії, то в 1/8 фіналу зустрінеться з Італією на "Вемблі".

Дивіться, як раніше Україна обіграла Північну Македонію 2:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
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Відео Про матч
Понеділок, 21 червня
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