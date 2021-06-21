Вот это "шведа"! Шевченко забил "сухим листом" на тренировке сборной (видео)

Главный тренер Украины перед сегодняшним поединком Евро-2020 с австрийцами показал своим футболистам, как можно забивать даже из невозможного положения

Шева забил гол-шедевр перед Австрией / Фото: Reuters, YouTube

Перед заключительным матчем группового раунда Евро-2020 с Австрией, который состоится в понедельник в Бухаресте, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забил невероятно эффектный гол на тренировке "сине-желтых".

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Шева поразил ворота "сухим листом", закрутив "шведой" мяч в сетку с "минусового" угла.

Видео гола в исполнении обладателя "Золотого мяча"-2004, не растерявшего свои умения, опубликовал канал vZbirna.

"Он сделал это неторопливо, "между прочим". Просто пробил. Даже не с нулевого, а с минусового угла. И – фить! – залетело с большим запасом. Смотрите, как это делает этот гениальный мастер!" – прокомментировал гол Шевы его пресс-атташе Николай Васильков

ВИДЕО "СУХОГО ЛИСТА" ОТ ШЕВЫ

Вот бы несколько таких же красивых, или пусть даже не столь эффектных, голов забили сегодня подопечные Андрея Шевченко в игре с австрийцами!

Напомним, чтобы гарантированно занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала Евро, Украине в матче с Австрией нужно не проиграть. В случае поражения мы опустимся на третье место и рискуем вообще не попасть в плей-офф.

Уже известно, что если Украина не проиграет Австрии, то в 1/8 финала встретится с Италией на "Уэмбли".

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