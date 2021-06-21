20 июня 19:00 Видео
Швейцария 3
Турция 1
20 июня 19:00 Видео
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Евро-2020

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Вот это "шведа"! Шевченко забил "сухим листом" на тренировке сборной (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 00:32
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Главный тренер Украины перед сегодняшним поединком Евро-2020 с австрийцами показал своим футболистам, как можно забивать даже из невозможного положения
Шева забил гол-шедевр перед Австрией
Шева забил гол-шедевр перед Австрией / Фото: Reuters, YouTube

Перед заключительным матчем группового раунда Евро-2020 с Австрией, который состоится в понедельник в Бухаресте, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забил невероятно эффектный гол на тренировке "сине-желтых".

Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

Шева поразил ворота "сухим листом", закрутив "шведой" мяч в сетку с "минусового" угла.

Видео гола в исполнении обладателя "Золотого мяча"-2004, не растерявшего свои умения, опубликовал канал vZbirna.

"Он сделал это неторопливо, "между прочим". Просто пробил. Даже не с нулевого, а с минусового угла. И – фить! – залетело с большим запасом. Смотрите, как это делает этот гениальный мастер!" – прокомментировал гол Шевы его пресс-атташе Николай Васильков

ВИДЕО "СУХОГО ЛИСТА" ОТ ШЕВЫ

Вот бы несколько таких же красивых, или пусть даже не столь эффектных, голов забили сегодня подопечные Андрея Шевченко в игре с австрийцами!

Напомним, чтобы гарантированно занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала Евро, Украине в матче с Австрией нужно не проиграть. В случае поражения мы опустимся на третье место и рискуем вообще не попасть в плей-офф.

Уже известно, что если Украина не проиграет Австрии, то в 1/8 финала встретится с Италией на "Уэмбли".

Смотрите, как ранее Украина обыграла Северную Македонию 2:1

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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