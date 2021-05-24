До збірної Іспанії на Євро-2020 не взяли жодного гравцям Реала

Луїс Енріке при виборі складу на чемпіонат Європи проігнорував всіх гравців Реала і навіть капітана команди Серхіо Рамоса. А Барселону представляють тільки два гравці

Серхіо Рамос не виступить на чемпіонаті Європи / Фото: AFP

Тренерський штаб збірної Іспанії опублікував заявку на Євро-2020. Луїс Енріке візьме на чемпіонат Європи всього 24 гравця, хоча УЄФА дозволив розширити заявку до 26 людина. Більш того, в заявці немає жодного гравця мадридського реала, в тому числі капітана команди Серхіо Рамоса!

До слова, Барселону в команді представлять тільки два гравці. Цікаво, що дев'ять гравців виступають в чемпіонаті Англії. Раніше ми писали, що одноклубник Зінченка змінить громадянство, щоб зіграти на Євро-2020 .

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англія), Роберт Санчес (Брайтон, Англія);

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Жорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Лапорт, Ерік Гарсія (обидва – Манчестер Сіті, Англія), Дієго Льоренте (Лідс, Англія), Сесар Аспілікуета (Челсі, Англія), Маркос Льоренте (Атлетико);

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Тьяго Алькантара (Ліверпуль, Англія), Коке (Атлетико), Фабіан Руїс (Наполі, Італія);

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг, Німеччина), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) Жерар Морено (Вільярреал), Альваро Мората (Ювентус, Італія), Ферран Торрес (Манчестер Сіті, Англія), Адама Траоре (Вулверхемптон, Англія), Пабло Сарабія (ПСЖ, Франція).

Іспанія зіграє в одній групі Е зі Швецією, Польщею і Словаччиною. Всі матчі групового етапу іспанці проведуть в Севільї.

Дивіться, як грає Іспанія: