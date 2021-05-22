Україна – Бахрейн: онлайн-трансляція першого спарингу перед Євро-2020

Все найцікавіше про матч між збірними України і Бахрейну в Харкові в онлайн-режимі – відео голів і найкращих моментів, яскраві знімки і коментарі

23 травня в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст" збірна України проведе перший з трьох запланованих спарингів перед Євро-2020. Суперником команди Андрія Шевченка стане Бахрейн. Матч, на якому очікується близько 20 000 глядачів, розпочнеться о 21:00.

Суперник

Бахрейн – збірна найменшої арабської держави в світі і займає 99-ту позицію в рейтингу ФІФА. Україна ж іде 24-тою. Бахрейн ніколи не відбирався на чемпіонат світу, але в 2005 і 2009 роках добирався до міжконтинентальних стикових матчів. Але програв збірним Тринідаду і Тобаго і Нової Зеландії відповідно.

Україна і Бахрейн в останніх матчах

Не можна сказати, що старт 2021 року було для України провальним, але і в актив його занести важкувато. Нинішнього року наша збірна провела три поєдинки до відборі до чемпіонату світу-2022. Суперниками "синьо-жовтих" були переможці останнього мундіалю французи, а також Фінляндія та Казахстан. І всі три матчі завершилися з рахунком 1:1. Для Бахрейну три останні зустрічі були товариськими. Він обіграв ОАЕ і Сирію 3:1, але поступився Йорданії – 1:2.

Кадрові нюанси

У четвер розташування збірної України через травму покинув півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський. У нього тріщина плеснової кістки ступні. Також до збірної ще не приєдналася низка легіонерів, для яких сезон ще триває. Серед них захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко і півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

Що говорили перед матчем

Тренер збірної Бахрейну Еліу Соуза: "Для нас дуже цікаво перевірити себе в матчі з настільки потужною збірною. Збірна України демонструє кваліфіковану і змістовну гру, адже виграти групу, в якій була Португалія, може тільки сильна команда. Гравцям нашого суперника властива атлетична і технічна гра . Плюс Україна дуже цікаво діє тактично".

Тренер збірної України Андрій Шевченко: "У Бахрейну тренер – португалець Еліу Соуза, який працював і з клубами, і зі збірними вище рівня. У нас мало інформації про суперника, але ця гра – більше підготовка після великої кількості тренувань. У матчі можна буде зробити шість замін, і я дам багатьом зіграти. На перший матч при підготовці ми шукали саме такого суперника".

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайличенко (Андерлехт , Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайличенко (Андерлехт , Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка, Георгій Судаков (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка, Георгій Судаков (всі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія). Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

Остаточну заявку потрібно подати до 1 червня. Євро-2020 стартує 11 червня. Збірна України зіграє в групі С проти Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня).

Що думають букмекери

Абсолютним фаворитом зустрічі у аналітиків контор є збірна України. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.33, на успіх Бахрейну – 9.50, на нічию – 4.33. Найімовірніший результат поєдинку, на думку букмекерів, виграш команди Шевченка 2:0 – 5.80.

Де дивитися спаринг України

У прямому ефірі матч збірної України, починаючи з 20:50, покажуть телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Також пряма трансляція спарингу команди Андрія Шевченка пройде на платформі Oll.tv .

Дивіться, як проходили тренування збірної України