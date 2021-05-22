Украина – Бахрейн: онлайн-трансляция первого спарринга перед Евро-2020

Все самое интересное о матче между сборными Украины и Бахрейна в Харькове в онлайн-режиме – видео голов и лучших моментов, яркие снимки и комментарии

23 мая в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" сборная Украины проведет первый из трех запланированных спаррингов перед Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко станет Бахрейн. Матч, на котором ожидается порядка 20 000 зрителей, начнется в 21:00.

УКРАИНА – БАХРЕЙН

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Соперник

Бахрейн – сборная самого маленького арабского государства в мире и занимает 99-ю позицию в рейтинге ФИФА. Украина же идет 24-й. Бахрейн никогда не отбирался на чемпионат мира, но в 2005 и 2009 годах добирался до межконтинентальных стыковых матчей. Но проиграл сборным Тринидада и Тобаго и Новой Зеландии соответственно.

Украина и Бахрейн в последних матчах

Нельзя сказать, что старт 2021 года был для Украины провальным, но и в актив его занести трудновато. В нынешнем году наша сборная провела три поединка к отборе к чемпионату мира-2022. Соперниками "сине-желтых" были победители последнего мундиаля французы, а также Финляндия и Казахстан. И все три матча завершились со счетом 1:1. Для Бахрейна три последние встречи были товарищескими. Он обыграл ОАЕ и Сирию 3:1, но уступил Иордании – 1:2.

Кадровые нюансы

В четверг расположение сборной Украины из-за травмы покинул полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский. У него трещина плюсневой кости ступни. Также к сборной еще не присоединился ряд легионеров, для которых сезон еще продолжается. Среди них защитник Манчестер Сити Александр Зинченко и полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.

Что говорили перед матчем

Тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза: "Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетичная и техничная игра. Плюс Украина очень интересно действует тактически".

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "У Бахрейна тренер – португалец Элиу Соуза, который работал и с клубами, и со сборными выше уровня. У нас мало информации о сопернике, но эта игра – больше подготовка после большого количества тренировок. В матче можно будет сделать шесть замен, и я дам многим сыграть. На первый матч при подготовке мы искали именно такого соперника".

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания). Защитники : Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия). Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбык (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

Окончательную заявку нужно подать до 1 июня. Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная Украины сыграет в группе С против Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Что думают букмекеры

Абсолютным фаворитом встречи у аналитиков контор является сборная Украины. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.33, на успех Бахрейна – 9.50, на ничью – 4.33. Самый вероятный исход поединка, по мнению букмекеров, выигрыш команды Шевченко 2:0 – 5.80.

Где смотреть спарринг Украины

В прямом эфире матч сборной Украины, начиная с 20:50, покажут телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина". Также прямая трансляция спарринга команды Андрея Шевченко пройдет на платформе Oll.tv.

Смотрите, как проходили тренировки сборной Украины