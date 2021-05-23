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Украина – Бахрейн: букмекеры не ждут разгрома в товарищеском матче в Харькове

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
23 мая, 15:54
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Подопечные Андрея Шевченко в неполном составе начинают серию из трех домашних спаррингов. Сегодня наши должны разобраться с гостями из Азии
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

В воскресенье вечером на стадионе "Металлист" мы снова увидим нашу сборную в деле. Вашему вниманию онлайн-трансляция Украина – Бахрейн. Встреча начнется в 21:00, а главным судьей выступит чех Павел Орел.

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам, хотя и не слишком явное. Коэффициент на победу украинцев над 99-й в мире сборной колеблется около 1.35. На ничью дают 5.10, на успех Бахрейна – 9.80.

В поединке ожидают 2-3 гола. Подопечные Андрея Шевченко забьют, скорее всего, два мяча. А вот на то, что парни португальского тренера Элиу Соузы смогут расписаться в воротах "сине-желтых", – коэффициенты примерно такие же, как и на то, что сборная Украины не пропустит. При этом, вероятнее всего, первый гол зрители увидят уже в стартовые 15 минут.

Напомним, где смотреть товарищеский матч Украина – Бахрейн.

В тренде

Есть и еще несколько интересных вариантов ставок. На пенальти в игре можно поставить с коэффициентом 3.00, на дубль одного из игроков – 4.00, на хет-трик – 14.00. Кстати, вспомним, что Шевченко обещал сделать много замен, чтобы проверить своих футболистов в деле.

Смотрите, как сборные Украины и Франции играли вничью в Париже:

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