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Україна – Бахрейн: де дивитися товариський матч збірної перед Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 11:54
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Перший спаринг підопічних Андрія Шевченка на харківському зборі почнеться в неділю о 21:00. Суперник – скромний, але можна експериментувати
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Збірна України з футболу нарешті переходить від тренувань до ігор. Сьогодні на харківському стадіоні "Металіст" пройде перша репетиція перед червневим чемпіонатом Європи. На нашому сайті вже ведеться онлайн Україна – Бахрейн.

Розпочнеться зустріч з азіатською командою, що займає 99-е місце в світовому рейтингу, о 21:00. На українському телебаченні в прямому ефірі матч її покажуть відразу два канали: Футбол 1 і Україна. Старт – уже о 20:50. Також трансляцію можна подивитися і в інтернеті на платформі OLL.TV.

Напередодні Шевченко видав головні проблеми збірної і план перед товарняком з Бахрейном.

При цьому спеціальний випуск щотижневої передачі "Великий футбол" розпочнеться сьогодні о 20:00. Обговорення експертів на каналі "Футбол 1" продовжиться і після фінального свистка.

В тренді

Нагадаємо, до поїздки на чемпіонат Європи "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 3 червня в Дніпрі зі збірною Північної Ірландії, а 7 червня знову в Харкові – з суперниками з Кіпру.

Згадаймо, як у березні українці грали з фінами в відборі на чемпіонат світу:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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