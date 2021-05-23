Україна – Бахрейн: де дивитися товариський матч збірної перед Євро

Збірна України з футболу нарешті переходить від тренувань до ігор. Сьогодні на харківському стадіоні "Металіст" пройде перша репетиція перед червневим чемпіонатом Європи. На нашому сайті вже ведеться онлайн Україна – Бахрейн.
Розпочнеться зустріч з азіатською командою, що займає 99-е місце в світовому рейтингу, о 21:00. На українському телебаченні в прямому ефірі матч її покажуть відразу два канали: Футбол 1 і Україна. Старт – уже о 20:50. Також трансляцію можна подивитися і в інтернеті на платформі OLL.TV.
Напередодні Шевченко видав головні проблеми збірної і план перед товарняком з Бахрейном.
При цьому спеціальний випуск щотижневої передачі "Великий футбол" розпочнеться сьогодні о 20:00. Обговорення експертів на каналі "Футбол 1" продовжиться і після фінального свистка.
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Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Нагадаємо, до поїздки на чемпіонат Європи "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги: 3 червня в Дніпрі зі збірною Північної Ірландії, а 7 червня знову в Харкові – з суперниками з Кіпру.
Згадаймо, як у березні українці грали з фінами в відборі на чемпіонат світу: