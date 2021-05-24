"Ноги були несвіжі": Шева пояснив, чому не виграли у Бахрейну

Тренер збірної назвав дві причини четвертої поспіль нічиєю. Перша – грали під великим навантаженням. Друга – не вистачило холоднокровності при реалізації моментів

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Будь в атаці збірної України такий гравець, як Шева, ми б перемогли Бахрейн.

Це можна прочитати між рядків у заявах головного тренера збірної України Андрія Шевченка після 1: 1 в харківському товарняку з Байхрейном.

"Знову нічия (четверта поспіль з рахунком 1: 1), але я вважаю, що команда створила достатньо моментів, щоб спокійно виграти цей матч. Не вистачало холоднокровності в реалізації, – заявив Шева. – Хлопці грали під великим навантаженням. Це вплинуло на якість . Ноги були несвіжі "

"Ми готуємо команду до матчів чемпіонату Європи. І результат в товариських матчах з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром мене взагалі не цікавить. Я задоволений структурою гри, але нам не вистачає якості в завершенні", – знову згадав про наболіле Шевченко

"Цей матч дав нам фізичну інформацію, – додав Андрій Шевченко. – Ми подивимося на обсяг швидкісних дій, обсяг бігової роботи, на відновлення. Ця зустріч була важлива для футболістів, які раніше закінчили чемпіонат, для тих же гравців Шахтаря. Для молоді, яка сьогодні вийшла. Було важливо дати їм можливість зіграти, подивитися на них "

"Судаков дуже добре увійшов у гру, він активний, мобільний хлопець. Попову було трішечки важко, тому що ми втратили структуру гри, програючи, діти більше атакували і створювали"

"Підростаюча молодь добре справлялася в цьому тижневому циклі, у них ще все футбольне життя попереду, вони будуть підвищувати свої індивідуальні якості, виконання, особливо в завершальній фазі. Сьогодні нам цього не вистачало"

"Звичайно, у мене теж тьохнуло серце, коли Степаненко отримав пошкодження. Хочеться, щоб ми пройшли без травм цей підготовчий етап. Важливо, щоб всі наші провідні гравці підійшли до Євро в найкращій формі"

"Для мене зараз більш важливі фізична форма футболістів і структурна гра команди. Тому будуть експерименти і зміни позицій. Матч з Бахрейном був корисний в тому плані, що я тепер знаю, хто вже готовий, а хто ще трішечки ззаду. Отримаємо інформацію з датчиків, з якими діти сьогодні працювали, подивимося на їх відновлення, на швидкісну роботу і сплануємо наступний етап ", – сказав Андрій Шевченко в ефірі Великого футболу

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Відзначимо, що перед Євро команда Андрія Шевченка проведе ще два спаринги. Гра Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі (початок – о 21:00), а з Кіпром зустрінемося 7 червня в Харкові (19:00).

Нагадаємо, на Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північної Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). В 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Огляд матчу Україна – Бахрейн (1: 1)