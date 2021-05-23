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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна ледве врятувалася від поразки в грі з Бахрейном

Олег Люлька Олег Люлька
23 травня, 22:55
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Команда Андрія Шевченка без своїх лідерів не вразила в атаці, при цьому "наварила" в обороні – від ураження в Харкові українців врятував гол Циганкова на 91-й хвилині
Гол Бахрейну у ворота України
Гол Бахрейну у ворота України / Фото: Reuters

У першому товариському матчі перед фінальною частиною Євро збірна України зіграла в Харкові внічию з Бахрейном 1:1. Без Зінченка, Маліновського та Яремчука, які приєднаються до "синьо-жовтих" пізніше, українці не вразили в атаці. При цьому наварили в обороні.

УКРАЇНА – БАХРЕЙН – 1:1. ОГЛЯД МАТЧУ

99-та збірна в рейтингу ФІФА вразила ворота України на 75-й хвилині з пенальті. Голкіпер Анатолій Трубін, якого Андрій Шевченко випустив на цей матч, помилився на виході, заваливши Аль-Хумайдана. І рефері призначив 11-метровий.

Півзахисник гостей Саєд Дхія Саїд пробив з "позначки" в стилі Панєнки по центру – Трубін стрибнув у лівий від себе кут, і м'яч затріпотів у сітці воріт "синьо-жовтих".

Відео гола Бахрейну

Лише на 91-й хвилині українці відігралися – від поразки їх врятував гол Циганкова.

Відео гола України

В тренді

Україна – Бахрейн – 1:1
Голи: Циганков, 90+1 – Дхія, 76 (пен)
Україна: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Кривцов (Попов, 64), Тимчик (Караваєв, 78) – Шапаренко, Степаненко (Судаков, 46), Макаренко (Сидорчук, 64) – Зубков (Циганков, 46), Бєсєдін (Довбик, 46), Марлос
Попередження: Кривцов, Сидорчук – Мархун, Аль-Асвад, Харам

Перед Євро команда Андрія Шевченка проведе ще два спаринги. Гра Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі (початок – о 21:00), а з Кіпром зустрінемося 7 червня в Харкові (19:00).

Нагадаємо, на Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Дивіться, як перед цим Україна зіграла внічию з Казахстаном

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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