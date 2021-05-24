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В сборную Испании на Евро-2020 не взяли ни одного игрокам Реала

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 мая, 14:33
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Луис Энрике при выборе состава на чемпионат Европы проигнорировал всех игроков Реала и даже капитана команды Серхио Рамоса. А Барселону представляют только два игрока
Серхио Рамос не выступит на чемпионате Европы
Серхио Рамос не выступит на чемпионате Европы / Фото: AFP

Тренерский штаб сборной Испании опубликовал заявку на Евро-2020. Луис Энрике возьмет на чемпионат Европы всего 24 игрока, хотя УЕФА разрешил расширить заявку до 26 человек. Более того, в заявке нет ни одного игрока мадридского реала, в том числе капитана команды Серхио Рамоса!

К слову, Барселону в команде представят только два игрока. Интересно, что девять игроков выступают в чемпионате Англии. Ранее мы писали, что одноклубник Зинченко сменит гражданство, чтобы сыграть на Евро-2020.

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англия), Роберт Санчес (Брайтон, Англия);

Защитники: Хосе Гайя (Валенсия), Жорди Альба (Барселона), Пау Торрес (Вильярреал), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – Манчестер Сити, Англия), Диего Льоренте (Лидс, Англия), Сесар Аспиликуэта (Челси, Англия), Маркос Льоренте (Атлетико);

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри (оба – Барселона), Родри (Манчестер Сити, Англия), Тьяго Алькантара (Ливерпуль, Англия), Коке (Атлетико), Фабиан Руис (Наполи, Италия);

В тренде

Нападающие: Дани Ольмо (Лейпциг, Германия), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) Жерар Морено (Вильярреал), Альваро Мората (Ювентус, Италия), Ферран Торрес (Манчестер Сити, Англия), Адама Траоре (Вулверхэмптон, Англия), Пабло Сарабия (ПСЖ, Франция).

Испания сыграет в одной группе Е со Швецией, Польшей и Словакией. Все матчи группового этапа испанцы проведут в Севилье.

Смотрите, как играет Испания:

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