Тренер збірної Хорватії очолить Фенербахче замість Реброва

Наставника хорватської збірної, одного з головних розчарувань Євро-2020, чекають біля керма Фенербахче. Златко Далич уже домовився зі стамбульським клубом

Тренер Хорватії Златко Далич / Фото: Reuters

Після того як Сергій Ребров уклав контракт із клубом Аль-Айн з ОАЕ, стамбульський Фенербахче, який бачив в українцеві свого нового тренера, переключився на іншого фахівця.

Як повідомляє журналіст турецького видання Sözcü Gazetesi Серкан Хамзаоглу, Фенербахче може очолити наставник збірної Хорватії Златко Далич.

За відомостями джерела, 54-річний фахівець вже досяг принципової згоди з президентом турецького клубу Алі Кочем.

Нагадаємо, Златко Далич очолив збірну Хорватії восени 2017 року і в своєму першому ж матчі обіграв у Києві Україну з рахунком 2:0.

Потім під орудою Далича хорвати стали віцечемпіонами світу-2018.

Однак на нинішньому Євро справи у хорватів кепські. Після нічиєї у вчорашньому матчі з чехами 1:1, балканці ризикують не вийти з групи. Для потрапляння до 1/8 фіналу їм 22 червня потрібно обов'язково перемагати на виїзді міцну Шотландію.

Огляд матчу Хорватія – Чехія (1:1)