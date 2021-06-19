Тренер збірної Хорватії очолить Фенербахче замість Реброва

Після того як Сергій Ребров уклав контракт із клубом Аль-Айн з ОАЕ, стамбульський Фенербахче, який бачив в українцеві свого нового тренера, переключився на іншого фахівця.
Як повідомляє журналіст турецького видання Sözcü Gazetesi Серкан Хамзаоглу, Фенербахче може очолити наставник збірної Хорватії Златко Далич.
За відомостями джерела, 54-річний фахівець вже досяг принципової згоди з президентом турецького клубу Алі Кочем.
Нагадаємо, Златко Далич очолив збірну Хорватії восени 2017 року і в своєму першому ж матчі обіграв у Києві Україну з рахунком 2:0.
Потім під орудою Далича хорвати стали віцечемпіонами світу-2018.
Однак на нинішньому Євро справи у хорватів кепські. Після нічиєї у вчорашньому матчі з чехами 1:1, балканці ризикують не вийти з групи. Для потрапляння до 1/8 фіналу їм 22 червня потрібно обов'язково перемагати на виїзді міцну Шотландію.
Огляд матчу Хорватія – Чехія (1:1)