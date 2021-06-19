19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Тренер збірної Хорватії очолить Фенербахче замість Реброва

Олег Люлька Олег Люлька
19 червня, 14:19
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Наставника хорватської збірної, одного з головних розчарувань Євро-2020, чекають біля керма Фенербахче. Златко Далич уже домовився зі стамбульським клубом
Тренер Хорватії Златко Далич
Тренер Хорватії Златко Далич / Фото: Reuters

Після того як Сергій Ребров уклав контракт із клубом Аль-Айн з ОАЕ, стамбульський Фенербахче, який бачив в українцеві свого нового тренера, переключився на іншого фахівця.

Як повідомляє журналіст турецького видання Sözcü Gazetesi Серкан Хамзаоглу, Фенербахче може очолити наставник збірної Хорватії Златко Далич.

За відомостями джерела, 54-річний фахівець вже досяг принципової згоди з президентом турецького клубу Алі Кочем.

Нагадаємо, Златко Далич очолив збірну Хорватії восени 2017 року і в своєму першому ж матчі обіграв у Києві Україну з рахунком 2:0.

Потім під орудою Далича хорвати стали віцечемпіонами світу-2018.

Однак на нинішньому Євро справи у хорватів кепські. Після нічиєї у вчорашньому матчі з чехами 1:1, балканці ризикують не вийти з групи. Для потрапляння до 1/8 фіналу їм 22 червня потрібно обов'язково перемагати на виїзді міцну Шотландію.

Огляд матчу Хорватія – Чехія (1:1)

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
16:00
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Неділя, 20 червня
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