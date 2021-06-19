Конфуз на Євро! Лідер Нідерландів забув, за який клуб грає (відео)

Після перемоги над австрійцями захисник нідерландців Маттейс де Лігт назвав себе гравцем амстердамського Аякса, хоча вже два роки виступає за туринський Ювентус

Оборонець Нідерландів Маттейс де Лігт / Фото: Reuters

Суперник України по групі Євро-2020 захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт припустився курйозної помилки під час інтерв'ю після перемоги над Австрією 2:0.

- Для мене як для гравця Аякса дивно, що ми часто використовували довгі передачі, – заявив під час післяматчевого інтерв'ю де Лігт.

- Але ж ви граєте за Ювентус, – нагадав йому журналіст.

- Так-так, – виправився голландець.

Нагадаємо, вже після двох турів Нідерланди забезпечили собі вихід до 1/8 Євро з першого місця в групі.

Тим часом Україні, щоб посісти другу сходинку в квартеті і гарантовано вийти до плей-оф, 21 червня потрібно не програти Австрії.

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