19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Конфуз на Євро! Лідер Нідерландів забув, за який клуб грає (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
19 червня, 13:48
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Після перемоги над австрійцями захисник нідерландців Маттейс де Лігт назвав себе гравцем амстердамського Аякса, хоча вже два роки виступає за туринський Ювентус
Оборонець Нідерландів Маттейс де Лігт
Оборонець Нідерландів Маттейс де Лігт / Фото: Reuters

Суперник України по групі Євро-2020 захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт припустився курйозної помилки під час інтерв'ю після перемоги над Австрією 2:0.

- Для мене як для гравця Аякса дивно, що ми часто використовували довгі передачі, – заявив під час післяматчевого інтерв'ю де Лігт.

- Але ж ви граєте за Ювентус, – нагадав йому журналіст.

- Так-так, – виправився голландець.

Нагадаємо, вже після двох турів Нідерланди забезпечили собі вихід до 1/8 Євро з першого місця в групі.

Тим часом Україні, щоб посісти другу сходинку в квартеті і гарантовано вийти до плей-оф, 21 червня потрібно не програти Австрії.

Читайте також: Україні дали суперфартового арбітра на Австрію. Але ви його не впізнаєте!

Дивіться, як Нідерланди обіграли Австрію 2:0

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
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19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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