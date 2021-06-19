19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україні дали суперфартового арбітра на Австрію. Але ви його не впізнаєте!

Олег Люлька Олег Люлька
19 червня, 13:19
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За суддівства Чакира українці розгромили Францію, обіграли шведів на Євро-2012 і потрапили на Євро-2016. Але з тих пір у турка кардинально змінилася зовнішність
Турецький арбітр Джюнейт Чакир
Турецький арбітр Джюнейт Чакир / Фото: Reuters

УЄФА призначила арбітра на матч третього туру Євро-2020 Україна – Австрія, який відбудеться 21 червня в Бухаресті. Обслуговувати поєдинок буде один з найвідоміших рефері світового футболу – турок Джюнейт Чакир, дуже фартовий для українців.

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Досить згадати, що за його суддівства Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах Європи, обігравши в 2012-му в Києві Швецію 2:1 зі знаменитим дублем Шеви.

Саме Чакир судив поєдинок плей-оф ЧС-2014, коли Україна в Києві сенсаційно обіграла французів 2:0. Тоді турецький арбітр вилучив гравця французької команди Косельні і призначив пенальті у ворота гостей, який реалізував Ярмоленко.

Також Чакир приніс нам удачу в 2015-му в матчі-відповіді плей-оф зі Словенією на її полі, нічия в якій 1:1 забезпечила Україні путівку на Євро-2016.

Правда, у нинішнього Чакира є суттєва відмінність від того Чакира – зараз турецький арбітр судить, будучи повністю лисим. Тож його не відразу і впізнаєш!

Таким Чакир був раніше

/ Фото: AFP

А такий Чакир зараз

Нагадаємо, щоб посісти друге місце в групі і гарантовано вийти до 1/8 Євро, Україні 21 червня потрібно не програти Австрії.

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Дивіться, як Чакир судив на Євро-2020 матч Угорщина – Португалія

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Міс Фінляндія-2012
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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