Україні дали суперфартового арбітра на Австрію. Але ви його не впізнаєте!

За суддівства Чакира українці розгромили Францію, обіграли шведів на Євро-2012 і потрапили на Євро-2016. Але з тих пір у турка кардинально змінилася зовнішність

Турецький арбітр Джюнейт Чакир / Фото: Reuters

УЄФА призначила арбітра на матч третього туру Євро-2020 Україна – Австрія, який відбудеться 21 червня в Бухаресті. Обслуговувати поєдинок буде один з найвідоміших рефері світового футболу – турок Джюнейт Чакир, дуже фартовий для українців.

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Досить згадати, що за його суддівства Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах Європи, обігравши в 2012-му в Києві Швецію 2:1 зі знаменитим дублем Шеви.

Саме Чакир судив поєдинок плей-оф ЧС-2014, коли Україна в Києві сенсаційно обіграла французів 2:0. Тоді турецький арбітр вилучив гравця французької команди Косельні і призначив пенальті у ворота гостей, який реалізував Ярмоленко.

Також Чакир приніс нам удачу в 2015-му в матчі-відповіді плей-оф зі Словенією на її полі, нічия в якій 1:1 забезпечила Україні путівку на Євро-2016.

Правда, у нинішнього Чакира є суттєва відмінність від того Чакира – зараз турецький арбітр судить, будучи повністю лисим. Тож його не відразу і впізнаєш!

Таким Чакир був раніше

/ Фото: AFP

А такий Чакир зараз

Нагадаємо, щоб посісти друге місце в групі і гарантовано вийти до 1/8 Євро, Україні 21 червня потрібно не програти Австрії.

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