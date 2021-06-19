19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Німеччина і Португалія без голів не залишать: прогноз коментатора на матч

Кирило Круторогов, Андрій Фоменко
19 червня, 13:23
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Чинним чемпіонам Європи буде складно обіграти Бундестім на його полі. Швидше за все, гранди завершать дуель в Мюнхені результативною нічиєю
Олівер Біргофф і Йоахім Льов
Олівер Біргофф і Йоахім Льов / Фото: Reuters

Центральне протистояння на Євро-2020 в суботу відбудеться на "Альянц Арені". Ми ведемо онлайн-трансляцію Португалія – Німеччина. Що ж нам чекати від дуелі?

Чинні переможці Євро, розім'ялися на угорцях з рахунком 3:0, зустрінуться з куди більш сильним суперником. Кріштіану Роналду оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, випередивши Мішеля Платіні. Найімовірніше, Фернанду Сантуш випустить той же склад, хоча поява на заміну Рафи Сільви замість Бернарду Сільви істотно змінило малюнок гри.

У португальців – семиматчева серія без поразок, а в останніх трьох іграх ще й голів не пропускали. На чемпіонатах Європи вони не програють вісім поєдинків, вигравши останні п'ять, і також у трьох не пропускають.

Вашій увазі – профайл збірної Португалії.

Збірна Німеччини поступилася Франції і потребує очки перед заключною грою з Угорщиною. Думаю, цього разу з перших хвилин на поле може вийти швидкий Лерой Сане. Німці для португальців – дуже складний суперник. Вони перемагали їх всього тричі при десяти поразках і п'яти нічиїх. Останній раз Португалія обігравала Німеччину на Євро-2000, потім програла чотири поєдинки поспіль.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Португалія – Німеччина.

Німцям дуже важливо не програти. По прізвищах команда Сантуша здається могутніше, особливо в атаці. Але букмекери бачать фаворитом протистояння підопічних Йоахіма Льова. Я ж схиляюся до того, що обидві команди заб'ють і, швидше за все, розпишуть нічию – 1:1 або навіть 2:2.

Читайте профайл збірної Німеччини.

Букмекери FAVBET фаворитами вважають німців, які грають на домашньому стадіоні. Коефіцієнт на їх успіх – 2.33, на португальців – 3.35, на нічию – 3.30.

Дивіться, як португальці зломили опір угорців в кінці матчу:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
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19:00
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Понеділок, 21 червня
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