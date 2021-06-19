Німеччина і Португалія без голів не залишать: прогноз коментатора на матч

Чинним чемпіонам Європи буде складно обіграти Бундестім на його полі. Швидше за все, гранди завершать дуель в Мюнхені результативною нічиєю

Олівер Біргофф і Йоахім Льов / Фото: Reuters

Центральне протистояння на Євро-2020 в суботу відбудеться на "Альянц Арені". Ми ведемо онлайн-трансляцію Португалія – Німеччина. Що ж нам чекати від дуелі?

Чинні переможці Євро, розім'ялися на угорцях з рахунком 3:0, зустрінуться з куди більш сильним суперником. Кріштіану Роналду оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи, випередивши Мішеля Платіні. Найімовірніше, Фернанду Сантуш випустить той же склад, хоча поява на заміну Рафи Сільви замість Бернарду Сільви істотно змінило малюнок гри.

У португальців – семиматчева серія без поразок, а в останніх трьох іграх ще й голів не пропускали. На чемпіонатах Європи вони не програють вісім поєдинків, вигравши останні п'ять, і також у трьох не пропускають.

Вашій увазі – профайл збірної Португалії.

Збірна Німеччини поступилася Франції і потребує очки перед заключною грою з Угорщиною. Думаю, цього разу з перших хвилин на поле може вийти швидкий Лерой Сане. Німці для португальців – дуже складний суперник. Вони перемагали їх всього тричі при десяти поразках і п'яти нічиїх. Останній раз Португалія обігравала Німеччину на Євро-2000, потім програла чотири поєдинки поспіль.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Португалія – Німеччина.

Німцям дуже важливо не програти. По прізвищах команда Сантуша здається могутніше, особливо в атаці. Але букмекери бачать фаворитом протистояння підопічних Йоахіма Льова. Я ж схиляюся до того, що обидві команди заб'ють і, швидше за все, розпишуть нічию – 1:1 або навіть 2:2.

Читайте профайл збірної Німеччини.

Букмекери FAVBET фаворитами вважають німців, які грають на домашньому стадіоні. Коефіцієнт на їх успіх – 2.33, на португальців – 3.35, на нічию – 3.30.

Дивіться, як португальці зломили опір угорців в кінці матчу: