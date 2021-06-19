19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Тренер сборной Хорватии возглавит Фенербахче вместо Реброва

Олег Люлька Олег Люлька
19 июня, 14:19
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Наставника хорватской сборной, одного из главных разочарований Евро-2020, ждут у руля Фенербахче. Златко Далич уже договорился со стамбульским клубом
Тренер Хорватии Златко Далич
Тренер Хорватии Златко Далич / Фото: Reuters

После того как Сергей Ребров подписал контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ, стамбульский Фенербахче, видевший в украинце своего нового тренера, переключился на другого специалиста.

Как сообщает журналист турецкого издания Sözcü Gazetesi Серкан Хамзаоглу, Фенербахче может возглавить наставник сборной Хорватии Златко Далич.

По сведениям источника, 54-летний специалист уже достиг принципиального согласия с президентом турецкого клуба Али Кочем.

Напомним, Златко Далич возглавил сборную Хорватии осенью 2017 года и в своем первом же матче обыграл в Киеве Украину со счетом 2:0.

Затем под руководством Далича хорваты стали вице-чемпионами мира-2018.

Однако на нынешнем Евро дела у хорватов не ладятся. После ничьей во вчерашнем матче с чехами 1:1, балканцы рискуют не выйти из группы. Для попадания в 1/8 финала им 22 июня нужно обязательно побеждать на выезде крепкую Шотландию.

Обзор матча Хорватия – Чехия (1:1)

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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