Германия и Португалия без голов не оставят: прогноз комментатора на матч

Действующим чемпионам Европы будет сложно обыграть Бундестим на его поле. Скорее всего, гранды завершат дуэль в Мюнхене результативной ничьей

Оливер Бирхофф и Йоахим Лёв / Фото: Reuters

Центральное противостояние на Евро-2020 в субботу состоится на "Альянц Арене". Мы ведем онлайн-трансляцию Португалия – Германия. Что же нам ожидать от дуэли?

Действующие победители Евро, размявшись на венграх со счетом 3:0, встретятся с куда более сильным соперником. Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, опередив Мишеля Платини. Вероятнее всего, Фернанду Сантуш выпустит тот же состав, хотя появление на замену Рафы Сильвы вместо Бернарду Сильвы существенно поменяло рисунок игры.

У португальцев – семиматчевая серия без поражений, а в последних трех играх еще и голов не пропускали. На чемпионатах Европы они не проигрывают восемь поединков, выиграв последние пять, и также в трех не пропускают.

Вашему вниманию – профайл сборной Португалии.

Сборная Германии уступила Франции и нуждается в очках перед заключительной игрой с Венгрией. Думаю, в этот раз с первых минут на поле может выйти быстрый Лерой Сане. Немцы для португальцев – очень сложный соперник. Они побеждали их всего трижды при десяти поражениях и пяти ничьих. Последний раз Португалия обыгрывала Германию на Евро-2000, затем проиграла четыре поединка кряду.

Узнайте, где и когда смотреть матч Португалия – Германия.

Немцам очень важно не проиграть. По фамилиям команда Сантуша кажется мощнее, особенно в атаке. Но букмекеры видят фаворитом противостояния подопечных Йоахима Лева. Я же склоняюсь к тому, что обе команды забьют и, вероятнее всего, распишут ничью – 1:1 или даже 2:2.

Читайте профайл сборной Германии.

Букмекеры FAVBET фаворитами считают немцев, которые играют на домашнем стадионе. Коэффициент на их успех – 2.33, на португальцев – 3.35, на ничью – 3.30.

Смотрите, как португальцы сломили сопротивление венгров в конце матча: