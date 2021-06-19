19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Германия и Португалия без голов не оставят: прогноз комментатора на матч

Кирилл Круторогов, Андрей Фоменко
19 июня, 13:23
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Действующим чемпионам Европы будет сложно обыграть Бундестим на его поле. Скорее всего, гранды завершат дуэль в Мюнхене результативной ничьей
Оливер Бирхофф и Йоахим Лёв
Оливер Бирхофф и Йоахим Лёв / Фото: Reuters

Центральное противостояние на Евро-2020 в субботу состоится на "Альянц Арене". Мы ведем онлайн-трансляцию Португалия – Германия. Что же нам ожидать от дуэли?

Действующие победители Евро, размявшись на венграх со счетом 3:0, встретятся с куда более сильным соперником. Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы, опередив Мишеля Платини. Вероятнее всего, Фернанду Сантуш выпустит тот же состав, хотя появление на замену Рафы Сильвы вместо Бернарду Сильвы существенно поменяло рисунок игры.

У португальцев – семиматчевая серия без поражений, а в последних трех играх еще и голов не пропускали. На чемпионатах Европы они не проигрывают восемь поединков, выиграв последние пять, и также в трех не пропускают.

Вашему вниманию – профайл сборной Португалии.

Сборная Германии уступила Франции и нуждается в очках перед заключительной игрой с Венгрией. Думаю, в этот раз с первых минут на поле может выйти быстрый Лерой Сане. Немцы для португальцев – очень сложный соперник. Они побеждали их всего трижды при десяти поражениях и пяти ничьих. Последний раз Португалия обыгрывала Германию на Евро-2000, затем проиграла четыре поединка кряду.

Узнайте, где и когда смотреть матч Португалия – Германия.

Немцам очень важно не проиграть. По фамилиям команда Сантуша кажется мощнее, особенно в атаке. Но букмекеры видят фаворитом противостояния подопечных Йоахима Лева. Я же склоняюсь к тому, что обе команды забьют и, вероятнее всего, распишут ничью – 1:1 или даже 2:2.

Читайте профайл сборной Германии.

Букмекеры FAVBET фаворитами считают немцев, которые играют на домашнем стадионе. Коэффициент на их успех – 2.33, на португальцев – 3.35, на ничью – 3.30.

Смотрите, как португальцы сломили сопротивление венгров в конце матча:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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