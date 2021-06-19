Португалия – Германия: где и когда смотреть битву на Евро

Один из самых ожидаемых матчей группового этапа принимает арена в Мюнхене, а рассудит команды авторитетный британский рефери Энтони Тейлор

Сборная Португалии, Роналду и Пепе / Фото: Reuters

Субботний вечер на чемпионате Европы дарит болельщикам три разных, но по-своему интригующих поединка. На нашем сайте идет онлайн Португалия – Германия. Центральная дуэль в 19:00 по нашему времени стартует в столице Баварии.

На национальных телеканалах матч не покажут, зато будут в прямом эфире транслировать сразу два профильных – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начнется эфир непосредственно игры в 18:50, а чуть ранее ему будет предшествовать студия экспертов. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV. На канале "Футбол 3" будет обсуждение событий на поле в прямом эфире, но без "картинки" со стадиона.

Также мы ведем онлайн-трансляцию Венгрия – Франция.

Фаворитами противостояния в Мюнхене считаются хозяева – немцы, хотя номинально они выступают гостями. Кроме того, португальцы проиграли Бундестиму четыре последние встречи. И, конечно же, будет интересно увидеть Роналду уже в качестве лучшего голеадора финальных турниров чемпионата Европы.

Тем временем на сборную Украины "наехали" за русский язык Джулай и Кокотюха: "Что они поют?"

Вспомним, как немцы минимально уступили французам: