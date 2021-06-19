18 июня 22:00 Видео
Англия 0
Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Венгрия

16:00

Франция

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Венгрия – Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 июня, 09:46
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Следите в онлайн-режиме за ходом поединка второго тура чемпионата Европы между венграми и французами в Будапеште – видео, фото и комментарии

В субботу, 19 июня, в Будапеште на "Пушкаш Арене" проходит матч второго тура Евро-2020 в группе F – Венгрия принимает Францию. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн этого противостояния.

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ

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Венгры удивили в первом туре, 84 минуты на равных играя с Португалией, но затем все же пропустили от команды Роналду три "сухих" мяча. Теперь им ничего другого не остается, как дома на заполненном стадионе брать очки с чемпионами мира французами.

Между тем Франция на старте Евро подтвердила статус топового фаворита, обыграв в Мюнхене Германию 1:0.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Португалия Португалия Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Франция Франция Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Германия Германия Гер
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Венгрия Венгрия Вен
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Венгрия: Гулачи; Ботко, Орбан, О. Солои; А. Нодь; Ловренчич, Кляйнхайслер, Шефер, Фиоло; А. Солои, Шоллои

Франция: Льорис; Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес; ﻿Погба, Канте, Рабьо﻿; Гризманн, Бензема, Мбаппе

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET большим фаворитом поединка называют Францию. На ее победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 5.70, на победу Венгрии – 13.50. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу французов.

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ НА МАТЧ

В прямом эфире матч Венгрия – Франция в субботу, 19 июня, начиная с 16:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
0:0
Видео О матче
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
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