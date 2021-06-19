Венгрия – Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом поединка второго тура чемпионата Европы между венграми и французами в Будапеште – видео, фото и комментарии

В субботу, 19 июня, в Будапеште на "Пушкаш Арене" проходит матч второго тура Евро-2020 в группе F – Венгрия принимает Францию. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн этого противостояния.

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ

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Венгры удивили в первом туре, 84 минуты на равных играя с Португалией, но затем все же пропустили от команды Роналду три "сухих" мяча. Теперь им ничего другого не остается, как дома на заполненном стадионе брать очки с чемпионами мира французами.

Между тем Франция на старте Евро подтвердила статус топового фаворита, обыграв в Мюнхене Германию 1:0.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Венгрия: Гулачи; Ботко, Орбан, О. Солои; А. Нодь; Ловренчич, Кляйнхайслер, Шефер, Фиоло; А. Солои, Шоллои

Франция: Льорис; Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес; ﻿Погба, Канте, Рабьо﻿; Гризманн, Бензема, Мбаппе

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET большим фаворитом поединка называют Францию. На ее победу установлен коэффициент 1.29, на ничью – 5.70, на победу Венгрии – 13.50. Наиболее вероятным, по котировкам букмекеров, является счет 2:0 в пользу французов.

ВЕНГРИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ НА МАТЧ

В прямом эфире матч Венгрия – Франция в субботу, 19 июня, начиная с 16:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.