Что они поют? На сборную Украины "наехали" за русский язык Джулай и Кокотюха

Джулай еще может объяснить, почему на русском говорят Шевченко и Ярмоленко – выросли в СССР: "Труднее понять, когда такое происходит с новыми поколениями"

Джулай, Кокотюха и сборная Украины / Фото: Reuters, Вацко live

Известный футбольный комментатор Дмитрий Джулай раскритиковал футболистов сборной Украины за то, что в общении они предпочитают русский язык.

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"Ярмоленко начинает на прекрасном украинском языке объяснять, что да, "Я знаю, разговариваю на нем, но мне удобнее на русском". Это же не была "азиривка". Это был нормальный украинский язык. Вот это, удобнее. Это то, что переходит из поколения в поколение. Я это могу понять на самом деле. Речь идет о моем поколении, выросшем в совсем другой стране, которой, к счастью, уже нет. Шевченко того же возраста. Значительно труднее это понять, когда с новыми поколениями такое происходит. Достаточно почитать – счастье, что не послушать, какие они песни выбирают на церемонии посвящения в игроки сборной. Иногда кажется, что проблемы серьезные", – приводит слова Дмитрия Джулая Главком

Негодует и украинский писатель Андрей Кокотюха. "Почему-то футбольно ангажированные граждане в моей ленте, действительно, без иронии, патриоты Украины закрывают на это уши. Украинизация футбола не касается, правда? Футбол – исключение? За язык кино, сериалов, обслуживание в быту сознательные граждане вписываются. Но футболу прощают", – возмущается у себя в Facebook Кокотюха.

Впрочем, стоит отметить, что перед матчем Украины с Северной Македоний Андрей Ярмоленко давал комментарий на ТВ на украинском языке. А во время недавней церемонии посвящения в футболисты сборной одна из песен в исполнении игроков сборной все-таки прозвучала на украинском.