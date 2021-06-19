Португалія – Німеччина: де й коли дивитися битву на Євро

Один з найочікуваніших матчів групового етапу приймає арена в Мюнхені, а розсудить команди авторитетний британський рефері Ентоні Тейлор

Збірна Португалії, Роналду і Пепе / Фото: Reuters

Суботній вечір на чемпіонаті Європи дарує вболівальникам три різних, але по-своєму інтригуючих поєдинки. На нашому сайті йде онлайн Португалія – Німеччина. Центральна дуель о 19:00 за нашим часом стартує в столиці Баварії.

На національних телеканалах матч не покажуть, зате будуть в прямому ефірі транслювати одразу два профільних – "Футбол 1" і "Футбол 2". Розпочнеться ефір безпосередньо гри о 18:50, а трохи раніше йому передуватиме студія експертів. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV. На каналі "Футбол 3" буде обговорення подій на полі в прямому ефірі, але без "картинки" зі стадіону.

Також ми ведемо онлайн-трансляцію Угорщина – Франція.

Фаворитами протистояння в Мюнхені вважаються господарі – німці, хоча номінально вони виступають гостями. Крім того, португальці програли Бундестіму чотири останні зустрічі. І, звичайно ж, буде цікаво побачити Роналду вже як найкращого голеадора фінальних турнірів чемпіонату Європи.

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Згадаймо, як німці мінімально поступилися французам: