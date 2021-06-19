19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Португалія – Німеччина: де й коли дивитися битву на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
19 червня, 12:46
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Один з найочікуваніших матчів групового етапу приймає арена в Мюнхені, а розсудить команди авторитетний британський рефері Ентоні Тейлор
Збірна Португалії, Роналду і Пепе
Збірна Португалії, Роналду і Пепе / Фото: Reuters

Суботній вечір на чемпіонаті Європи дарує вболівальникам три різних, але по-своєму інтригуючих поєдинки. На нашому сайті йде онлайн Португалія – Німеччина. Центральна дуель о 19:00 за нашим часом стартує в столиці Баварії.

На національних телеканалах матч не покажуть, зате будуть в прямому ефірі транслювати одразу два профільних – "Футбол 1" і "Футбол 2". Розпочнеться ефір безпосередньо гри о 18:50, а трохи раніше йому передуватиме студія експертів. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV. На каналі "Футбол 3" буде обговорення подій на полі в прямому ефірі, але без "картинки" зі стадіону.

Також ми ведемо онлайн-трансляцію Угорщина – Франція.

Фаворитами протистояння в Мюнхені вважаються господарі – німці, хоча номінально вони виступають гостями. Крім того, португальці програли Бундестіму чотири останні зустрічі. І, звичайно ж, буде цікаво побачити Роналду вже як найкращого голеадора фінальних турнірів чемпіонату Європи.

Тим часом на збірну України "наїхали" за російську мову Джулай та Кокотюха: "Що вони співають?"

Згадаймо, як німці мінімально поступилися французам:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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