Угорщина – Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку другого туру чемпіонату Європи між угорцями та французами в Будапешті – відео, фото і коментарі

У суботу, 19 червня, в Будапешті на "Пушкаш Арені" відбувається матч другого туру Євро-2020 в групі F – Угорщина приймає Францію. Початок – о 16:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн цього протистояння.

Угорці здивували в першому турі, 84 хвилини на рівних граючи з Португалією, але потім все ж пропустили від команди Роналду три "сухих" м'ячі. Тепер їм нічого іншого не залишається, як вдома на заповненому стадіоні брати очки з чемпіонами світу французами.

Тим часом Франція на старті Євро підтвердила статус топового фаворита, обігравши в Мюнхені Німеччину 1:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Угорщина: Гулачі; Ботко, Орбан, О.Солої; А.Нодь; Ловренчич, Кляйнгайслер, Шефер, Фіоло; А.Солої, Шоллої

Франція: Льоріс; Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес; Погба, Канте, Рабьо; Грізманн, Бензема, Мбаппе

УГОРЩИНА – ФРАНЦІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET великим фаворитом поєдинку називають Францію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.29, на нічию – 5.70, на перемогу Угорщини – 13.50. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь французів.

УГОРЩИНА – ФРАНЦІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ НА МАТЧ

У прямому ефірі матч Угорщина – Франція в суботу, 19 червня, починаючи з 16:00, покажуть канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.