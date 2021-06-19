19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Що вони співають? На збірну України "наїхали" за російську мову Джулай та Кокотюха

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 червня, 12:02
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Джулай ще може пояснити, чому російською розмовляють Шевченко і Ярмоленко – виросли в СРСР: "Складніше зрозуміти, коли таке відбувається з новими поколіннями"
Джулай, Кокотюха і збірна України
Джулай, Кокотюха і збірна України / Фото: Reuters, Вацко live

Відомий футбольний коментатор Дмитро Джулай розкритикував футболістів збірної України за те, що в спілкуванні вони віддають перевагу російській мові.

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"Ярмоленко починає чудовою українською мовою пояснювати, що так, "Я знаю, розмовляю, але мені зручніше російською". Це ж не була азірівка. Це була нормальна українська мова. Ось це, зручніше. Це те, що переходить з покоління в покоління. Я це можу зрозуміти насправді. Йдеться про моє покоління, яке виросло в зовсім іншій країні, якої на щастя вже немає. Шевченко того самого віку. Значно важче це зрозуміти, коли з новими поколіннями таке трапляється. Достатньо почитати – щастя, що не послухати, які вони пісні вибирають, коли ця церемонія посвяти у гравців збірної. Іноді здається, що проблеми серйозні", – наводить слова Дмитра Джулая Главком

Обурюється і український письменник Андрій Кокотюха. "Чомусь футбольно ангажовані громадяни в моїй стрічці, справді, без іронії, патріоти України закривають на це вуха. Українізація футболу не стосується, правда? Футбол – виняток? За мову кіно, серіалів, обслуговування в побуті свідомі громадяни вписуються. Але футболу пробачають", – обурюється у себе в Facebook Кокотюха.

Утім, варто зауважити, що перед матчем Україны з Північною Македонією Андрій Ярмоленко давав коментар на ТБ українською мовою. А під час недавньої церемонії посвяти в футболісти збірної одна з пісень у виконанні гравців збірної все-таки прозвучала українською.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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