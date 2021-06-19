Що вони співають? На збірну України "наїхали" за російську мову Джулай та Кокотюха

Джулай ще може пояснити, чому російською розмовляють Шевченко і Ярмоленко – виросли в СРСР: "Складніше зрозуміти, коли таке відбувається з новими поколіннями"

Джулай, Кокотюха і збірна України / Фото: Reuters, Вацко live

Відомий футбольний коментатор Дмитро Джулай розкритикував футболістів збірної України за те, що в спілкуванні вони віддають перевагу російській мові.

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"Ярмоленко починає чудовою українською мовою пояснювати, що так, "Я знаю, розмовляю, але мені зручніше російською". Це ж не була азірівка. Це була нормальна українська мова. Ось це, зручніше. Це те, що переходить з покоління в покоління. Я це можу зрозуміти насправді. Йдеться про моє покоління, яке виросло в зовсім іншій країні, якої на щастя вже немає. Шевченко того самого віку. Значно важче це зрозуміти, коли з новими поколіннями таке трапляється. Достатньо почитати – щастя, що не послухати, які вони пісні вибирають, коли ця церемонія посвяти у гравців збірної. Іноді здається, що проблеми серйозні", – наводить слова Дмитра Джулая Главком

Обурюється і український письменник Андрій Кокотюха. "Чомусь футбольно ангажовані громадяни в моїй стрічці, справді, без іронії, патріоти України закривають на це вуха. Українізація футболу не стосується, правда? Футбол – виняток? За мову кіно, серіалів, обслуговування в побуті свідомі громадяни вписуються. Але футболу пробачають", – обурюється у себе в Facebook Кокотюха.

Утім, варто зауважити, що перед матчем Україны з Північною Македонією Андрій Ярмоленко давав коментар на ТБ українською мовою. А під час недавньої церемонії посвяти в футболісти збірної одна з пісень у виконанні гравців збірної все-таки прозвучала українською.