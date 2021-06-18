18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 70’
Хорватія 1
Чехія 1
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Бійтеся своїх бажань! Тренер збірної України показав, що відбувається у Бухаресті

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 червня, 20:01
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Знаменитий у минулому воротар Олександр Шовковський показав море води в румунській столиці, там зараз йдуть проливні дощі
В Румунії оголошено помаранчевий код погоди
В Румунії оголошено помаранчевий код погоди

Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу збірної України на Євро-2020, показав в соцмережах, яка погода сьогодні в Бухаресті. Там у четвер наша команда обіграла Північну Македонію.

"Зловив якось себе на думці, що скучив за морем... Бійтеся своїх бажань! І чітко формулюйте свої думки! Отримав море води!!! У природи немає поганої погоди!" – підписав Шовковський в Instagram відео, на якому він зняв сильну злива в румунській столиці.

А через деякий час Олександр запостив нове повідомлення. Всі представники команди отримали сповіщення про помаранчевий код погоди – проливні дощі.

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Нагадаємо, що наша команда 21 червня в Бухаресті зіграє матч проти Австрії. Навіть нічия виводить українців в плей-офф чемпіонату Європи з другого місця.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
1:1 (70’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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