Бійтеся своїх бажань! Тренер збірної України показав, що відбувається у Бухаресті

Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу збірної України на Євро-2020, показав в соцмережах, яка погода сьогодні в Бухаресті. Там у четвер наша команда обіграла Північну Македонію.
"Зловив якось себе на думці, що скучив за морем... Бійтеся своїх бажань! І чітко формулюйте свої думки! Отримав море води!!! У природи немає поганої погоди!" – підписав Шовковський в Instagram відео, на якому він зняв сильну злива в румунській столиці.
А через деякий час Олександр запостив нове повідомлення. Всі представники команди отримали сповіщення про помаранчевий код погоди – проливні дощі.
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Нагадаємо, що наша команда 21 червня в Бухаресті зіграє матч проти Австрії. Навіть нічия виводить українців в плей-офф чемпіонату Європи з другого місця.