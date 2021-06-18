Бойтесь своих желаний! Тренер сборной Украины показал, что происходит в Бухаресте

Знаменитый в прошлом вратарь Александр Шовковский показал море воды в румынской столице, там сейчас идут проливные дожди

В Румынии объявлен оранжевый код погоды

Александр Шовковский, который входит в тренерский штаб сборной Украины на Евро-2020, показал в соцсетях, какая погода сегодня в Бухаресте. Там в четверг наша команда обыграла Северную Македонию.

"Словил как-то себя на мысли, что соскучился за морем… Бойтесь своих желаний! И четко формулируйте свои мысли! Получил море воды!!! У природы нет плохой погоды!" – подписал Шовковский в Instagram видео, на котором он снял сильный ливень в румынской столице.

А спустя некоторое время Александр запостил новое сообщение. Все представители команды получили извещение об оранжевом коде погоды – проливных дождях.

Читайте также: Украина выходит на безжалостную Италию: все расклады для команды Шевы в 1/8 финала

Напомним, что нашей команде 21 июня предстоит в Бухаресте матч против Австрии. Даже ничья выводит украинцев в плей-офф чемпионата Европы со второго места.