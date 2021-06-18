18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 70’
Хорватия 1
Чехия 1
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Бойтесь своих желаний! Тренер сборной Украины показал, что происходит в Бухаресте

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июня, 20:01
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Знаменитый в прошлом вратарь Александр Шовковский показал море воды в румынской столице, там сейчас идут проливные дожди
В Румынии объявлен оранжевый код погоды
В Румынии объявлен оранжевый код погоды

Александр Шовковский, который входит в тренерский штаб сборной Украины на Евро-2020, показал в соцсетях, какая погода сегодня в Бухаресте. Там в четверг наша команда обыграла Северную Македонию.

"Словил как-то себя на мысли, что соскучился за морем… Бойтесь своих желаний! И четко формулируйте свои мысли! Получил море воды!!! У природы нет плохой погоды!" – подписал Шовковский в Instagram видео, на котором он снял сильный ливень в румынской столице.

А спустя некоторое время Александр запостил новое сообщение. Все представители команды получили извещение об оранжевом коде погоды – проливных дождях.

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Напомним, что нашей команде 21 июня предстоит в Бухаресте матч против Австрии. Даже ничья выводит украинцев в плей-офф чемпионата Европы со второго места.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
1:1 (70’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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22:00
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