"Дай бог Україні і Росії зустрітися на Євро": гучна заява Федецького

Відомий у минулому захисник національної команди Артем Федецький хоче україно-російського протистояння на чемпіонаті Європи, але щоб без підводних течій

Україна сильніша за Росію - впевнений Федецький

Колишній захисник збірної України Артем Федецький хоче, щоб наша команда зустрілася з Росією на Євро-2020. До речі, Росія боїться, що Україна не дасть їй вийти в 1/8 фіналу Євро .

"Мені цікаво, коли вже Україна зустрінеться з Росією на футбольному полі. Тільки щоб все було в рамках футбольних правил, без всяких підводних течій. Досить багато експертів і людей кажуть, і я це бачу, що Україна набагато цікавіше Росії по грі. Передачі, і взагалі абсолютно за всіма компонентами.

Куди дійде Росія – мені мало цікаво. Мені цікава одна збірна – наша команда. Всі переживання, хвилювання і підтримка тільки однієї збірної.

Дай бог, щоб збірні України та Росії зустрілися. Мені цікаво нарешті подивитися, хто на що здатний. А я впевнений, що у нашої збірної набагато більше шансів на перемогу, на класну гру. Потрібно трошки почекати.

Якщо росіяни вилетять – абсолютно нецікаво, нехай вилітають. Вболіваємо і підтримуємо тільки нашу збірну" , – сказав Федецький в інтерв'ю "Трибуні".

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До речі, вчора збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020.