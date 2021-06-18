"Змушений визнати: українці сильніші за нас": найкрутіший футболіст Росії вражений командою Шевченка

Переможець Ліги чемпіонів і Ліги Європи Дмитро Аленічев захоплений виступом збірної України в матчах проти Нідерландів і Північної Македонії

Аленічеву подобається гра збірної України на Євро-2020

Найтитулованіший футболіст Росії, переможець Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Дмитро Аленічев порівняв російську і українську збірні на Євро-2020. До речі, Росія боїться, що Україна не дасть їй вийти в 1/8 фіналу Євро .

"Навіть проти серйозного суперника реально показувати хороший футбол. Приклад – Україна проти голландців. На мій погляд, їх битва стала найбільш видовищною зустріччю на Євро – принаймні поки що. Команда Шевченка показала відмінну гру, довівши, що можна майже ні в чому не поступатися одній з найсильніших команд континенту. А перемогою над Македонією вони тільки зміцнили гарне враження. Змушений визнати: тут і зараз українці трохи сильніше нас. Втім, не виключено, що в плей-офф щось зміниться ", – написав Аленічев у своїй колонці на "СЕ".

Раніше ми писали, що колишній захисник збірної України Артем Федецький хоче, щоб наша команда зустрілася з Росією на Євро-2020.