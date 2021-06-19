19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Конфуз на Евро! Лидер Нидерландов забыл, за какой клуб играет (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
19 июня, 13:48
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После победы над австрийцами защитник нидерландцев Маттейс де Лигт назвал себя игроком амстердамского Аякса, хотя уже два года выступает за туринский Ювентус
Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт
Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт / Фото: Reuters

Соперник Украины по группе Евро-2020 защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт допустил курьезную ошибку во время интервью после победы над Австрией 2:0.

- Для меня как для игрока Аякса странно, что мы часто использовали длинные передачи, – заявил во время послематчевого интервью де Лигт.

- Но вы же играете за Ювентус, – напомнил ему журналист.

- Да-да, – исправился голландец.

Напомним, уже после двух туров Нидерланды обеспечили себе выход в 1/8 Евро с первого места в группе.

Тем временем Украине, чтобы занять вторую строчку в квартете и гарантированно выйти в плей-офф, 21 июня нужно не проиграть Австрии.

Читайте также: Украине дали суперфартового арбитра на Австрию. Но вы его не узнаете!

Смотрите, как Нидерланды обыграли Австрию 2:0

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на:
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