Конфуз на Евро! Лидер Нидерландов забыл, за какой клуб играет (видео)

После победы над австрийцами защитник нидерландцев Маттейс де Лигт назвал себя игроком амстердамского Аякса, хотя уже два года выступает за туринский Ювентус

Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт / Фото: Reuters

Соперник Украины по группе Евро-2020 защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт допустил курьезную ошибку во время интервью после победы над Австрией 2:0.

- Для меня как для игрока Аякса странно, что мы часто использовали длинные передачи, – заявил во время послематчевого интервью де Лигт.

- Но вы же играете за Ювентус, – напомнил ему журналист.

- Да-да, – исправился голландец.

Напомним, уже после двух туров Нидерланды обеспечили себе выход в 1/8 Евро с первого места в группе.

Тем временем Украине, чтобы занять вторую строчку в квартете и гарантированно выйти в плей-офф, 21 июня нужно не проиграть Австрии.

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