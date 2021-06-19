19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украине дали суперфартового арбитра на Австрию. Но вы его не узнаете!

Олег Люлька Олег Люлька
19 июня, 13:19
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При судействе Чакыра украинцы разгромили Францию, обыграли шведов на Евро-2012 и попали на Евро-2016. Но с тех пор у турка кардинально изменилась внешность
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр / Фото: Reuters

УЕФА назначил арбитра на матч третьего тура Евро-2020 Украина – Австрия, который состоится 21 июня в Бухаресте. Обслуживать поединок будет один из самых известных рефери мирового футбола – турок Джюнейт Чакыр, очень даже фартовый парень для украинцев.

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Достаточно вспомнить, что при его судействе Украина добыла свою первую победу на чемпионатах Европы, обыграв в 2012-м в Киеве Швецию 2:1 со знаменитым дублем Шевы.

Именно Чакыр судил поединок плей-офф ЧМ-2014, когда Украина в Киеве сенсационно обыграла французов 2:0. Тогда турецкий арбитр удалил игрока французской команды Косельни и назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Ярмоленко.

Также Чакыр принес нам удачу в 2015-м в ответной игре плей-офф со Словенией на ее поле, ничья в которой 1:1 обеспечила Украине путевку на Евро-2016.

Правда, у нынешнего Чакыра есть существенное отличие от того Чакыра – сейчас турецкий арбитр судит, будучи полностью лысым. Так что его не сразу и узнаешь!

Таким Чакыр был ранее

Джюнейт Чакыр
Джюнейт Чакыр / Фото: AFP

А такой Чакыр сейчас

Напомним, чтобы занять второе место в группе и гарантированно выйти в 1/8 Евро, Украине 21 июня нужно не проиграть Австрии.

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Смотрите, как Чакыр судил на Евро-2020 матч Венгрия – Португалия

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
16:00
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22:00
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Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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