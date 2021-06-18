18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 19:00 Видео
Хорватия 1
Чехия 1
18 июня 9’
Англия 0
Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Кровь и Шик: Чехия отстояла ничью с вице-чемпионами мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 июня, 20:53
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Чешские футболисты смогли не проиграть Хорватии, набрали четыре очка и практически гарантировали себе место в 1/8 финала чемпионата Европы
Ничья, которая больше выгодна чехам
Ничья, которая больше выгодна чехам / Фото: Getty Images

Сегодня в Глазго второй тур Евро-2020 начался для группы D. Мы вели онлайн матча Хорватия – Чехия, где практически определился участник плей-офф. Четыре очка Чехии – очень хороший задел даже для третьего места.

Счет в матче был открыт под конец первого тайма. В верховой борьбе Ловрен заехал локтем в нос Шику. Тому самому, который забил на этом Евро гол с центра поля. Чешский форвард умывался кровью, а рефери пошел смотреть видеоповтор. Пенальти! И сам пострадавший его четко реализовал.

С тремя голами чешский форвард возглавил бомбардирскую гонку Евро-2020.

Хорваты отыгрались почти сразу после начала второй половины игры. Иван Перишич получил передачу на левом фланге атаки, полузащитник сместился в центр и классно пробил в дальний угол!

Смотрите видеообзор матча Хорватия – Чехия.

Хорватия – Чехия – 1:1
Голы: Перишич (48) – Шик (37, пен.)

Сегодня в 22:00 состоится второй матч в этой группе – британское дерби между Англией и Шотландией.

Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
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1:0
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1:1
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0:0 (9’)
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Суббота, 19 июня
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