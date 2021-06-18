Кров і Шик: Чехія відстояла нічию з віцечемпіонами світу

Чеські футболісти змогли не програти Хорватії, набрали чотири очки і практично гарантували собі місце в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Нічия, яка більше вигідна чехам / Фото: Getty Images

Сьогодні в Глазго другий тур Євро-2020 розпочався для групи D. Ми вели онлайн матчу Хорватія – Чехія, де практично визначився учасник плей-оф. Чотири очки Чехії – дуже хороший заділ навіть для третього місця.

Рахунок у матчі був відкритий під кінець першого тайму. У верховій боротьбі Ловрен заїхав ліктем у ніс Шику. Тому самому, який забив на цьому Євро гол із центру поля. Чеський форвард вмивався кров'ю, а рефері пішов дивитися відеоповтор. Пенальті! І сам потерпілий його чітко реалізував.

З трьома голами чеський форвард очолив бомбардирські перегони Євро-2020.

Хорвати відігралися майже одразу після початку другої половини гри. Іван Перішич отримав передачу на лівому фланзі атаки, півзахисник змістився в центр і класно пробив у дальній кут!

Дивіться відеоогляд матчу Хорватія – Чехія.

Хорватія – Чехія – 1:1

Голи: Перішич (48) – Шик (37, пен.)

Сьогодні о 22:00 відбудеться другий матч у цій групі – британське дербі між Англією та Шотландією.