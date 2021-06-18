18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00 Відео
Хорватія 1
Чехія 1
18 червня 9’
Англія 0
Шотландія 0
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Кров і Шик: Чехія відстояла нічию з віцечемпіонами світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 червня, 20:53
Копіювати лінк
Чеські футболісти змогли не програти Хорватії, набрали чотири очки і практично гарантували собі місце в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Нічия, яка більше вигідна чехам
Нічия, яка більше вигідна чехам / Фото: Getty Images

Сьогодні в Глазго другий тур Євро-2020 розпочався для групи D. Ми вели онлайн матчу Хорватія – Чехія, де практично визначився учасник плей-оф. Чотири очки Чехії – дуже хороший заділ навіть для третього місця.

Рахунок у матчі був відкритий під кінець першого тайму. У верховій боротьбі Ловрен заїхав ліктем у ніс Шику. Тому самому, який забив на цьому Євро гол із центру поля. Чеський форвард вмивався кров'ю, а рефері пішов дивитися відеоповтор. Пенальті! І сам потерпілий його чітко реалізував.

З трьома голами чеський форвард очолив бомбардирські перегони Євро-2020.

Хорвати відігралися майже одразу після початку другої половини гри. Іван Перішич отримав передачу на лівому фланзі атаки, півзахисник змістився в центр і класно пробив у дальній кут!

Дивіться відеоогляд матчу Хорватія – Чехія.

Хорватія – Чехія – 1:1
Голи: Перішич (48) – Шик (37, пен.)

Сьогодні о 22:00 відбудеться другий матч у цій групі – британське дербі між Англією та Шотландією.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
1:1
Відео Про матч
0:0 (9’)
Дивись на: Трансляція
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти