Хорватія – Чехія: криваве пенальті і відео інших моментів матчу Євро-2020

Другий тур у групі D почався в шотландському Глазго о 19:00 п'ятниці. Чеський форвард Патрік Шик забив уже третій м'яч і вийшов в лідери серед бомбардирів

/ Фото: Reuters

Сьогодні на чемпіонаті Європи проходять три поєдинки. На нашому сайті йшов онлайн Хорватія – Чехія; суперники вийшли на поле арени "Гемпден Парк" в Шотландії.

Хорватська збірна поки що носить титул віцечемпіона світу, але на Євро має блідий вигляд. Команда Ярослава Шилгавого протистоїть супернику на рівних і часом його перевершує. І перший тайм зуміла виграти. На 35-й хвилині у верховій боротьбі в штрафному майданчику хорватів захисник Зеніту Деян Ловрен ліктем розбив до крові обличчя Патріку Шику. Іспанський рефері Карлос дель Серро після консультації з VAR призначив пенальті, який Шик із закривавленим носом і реалізував – 1:0. Дивіться найкращі моменти першої половини.

Читайте також про міс збірної Чехії: любитель випити Матею запал на фанатку суші.

Нагадаємо, 25-річний Шик зробив дубль у першому матчі, з шотландцями. Так що третій гол дозволив форварду Байєра вийти в лідери гонки бомбардирів турніру.

Однак на самому початку другого тайму, на 47-й хвилині, півзахисник Інтера Іван Перішич класним ударом в дальній кут відновив рівновагу – 1:1.

Ближче до перемоги все ж були "картаті", які посилили тиск на ворота Томаша Вацліка. Однак чехи втримали нічию і вийшли в лідери групи. Правда, трохи пізніше Англія може очолити квартет D, якщо обіграє в Лондоні шотландців.

Дізнайтеся, де й коли дивитися матч Англія – Шотландія.

Дивіться, як чехи обіграли шотландців на старті Євро: