18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00 Відео
Хорватія 1
Чехія 1
18 червня 9’
Англія 0
Шотландія 0
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Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
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Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Хорватія – Чехія: криваве пенальті і відео інших моментів матчу Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 червня, 20:37
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Другий тур у групі D почався в шотландському Глазго о 19:00 п'ятниці. Чеський форвард Патрік Шик забив уже третій м'яч і вийшов в лідери серед бомбардирів
/ Фото: Reuters

Сьогодні на чемпіонаті Європи проходять три поєдинки. На нашому сайті йшов онлайн Хорватія – Чехія; суперники вийшли на поле арени "Гемпден Парк" в Шотландії.

Хорватська збірна поки що носить титул віцечемпіона світу, але на Євро має блідий вигляд. Команда Ярослава Шилгавого протистоїть супернику на рівних і часом його перевершує. І перший тайм зуміла виграти. На 35-й хвилині у верховій боротьбі в штрафному майданчику хорватів захисник Зеніту Деян Ловрен ліктем розбив до крові обличчя Патріку Шику. Іспанський рефері Карлос дель Серро після консультації з VAR призначив пенальті, який Шик із закривавленим носом і реалізував – 1:0. Дивіться найкращі моменти першої половини.

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Нагадаємо, 25-річний Шик зробив дубль у першому матчі, з шотландцями. Так що третій гол дозволив форварду Байєра вийти в лідери гонки бомбардирів турніру.

Однак на самому початку другого тайму, на 47-й хвилині, півзахисник Інтера Іван Перішич класним ударом в дальній кут відновив рівновагу – 1:1.

Ближче до перемоги все ж були "картаті", які посилили тиск на ворота Томаша Вацліка. Однак чехи втримали нічию і вийшли в лідери групи. Правда, трохи пізніше Англія може очолити квартет D, якщо обіграє в Лондоні шотландців.

Дізнайтеся, де й коли дивитися матч Англія – Шотландія.

Дивіться, як чехи обіграли шотландців на старті Євро:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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