Англія – Шотландія: де дивитися емоційне британське дербі на Євро-2020

Поєдинок групи D стартує о 22:00 за київським часом на легендарному лондонському стадіоні "Вемблі". Одним відступати нікуди, інших вабить плей-оф

Шотландські фанати / Фото: Reuters

Сьогодні в програмі чемпіонату Європи значаться три матчі. Найцікавіший з них очікується в столиці Великобританії. На нашому сайті стартувала онлайн-трансляція Англія – Шотландія. Цікаво, що судити принципових суперників-сусідів буде іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос.

Його стартовий свисток пролунає о 22:00. На українському телебаченні гру покажуть відразу три канали: "Україна" і два профільних – "Футбол 1" і "Футбол 2". Прямий ефір з арени розпочнеться о 21:50. Також пряму трансляцію можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

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Нагадаємо, в першому турі родоначальники футболу зуміли обіграти срібних призерів ЧС-2018 хорватів (1:0). А ось шотландці невдало почали турнір, поступившись на своєму полі в Глазго чехам з рахунком 0:2. Друга поразка поспіль практично позбавить підопічних Стіва Кларка шансів на вихід в плей-офф. Будь-який інший результат залишить надію і звеличить в очах шанувальників.

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