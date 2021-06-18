18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Англія – Шотландія: де дивитися емоційне британське дербі на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 червня, 18:13
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Поєдинок групи D стартує о 22:00 за київським часом на легендарному лондонському стадіоні "Вемблі". Одним відступати нікуди, інших вабить плей-оф
Шотландські фанати
Шотландські фанати / Фото: Reuters

Сьогодні в програмі чемпіонату Європи значаться три матчі. Найцікавіший з них очікується в столиці Великобританії. На нашому сайті стартувала онлайн-трансляція Англія – Шотландія. Цікаво, що судити принципових суперників-сусідів буде іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос.

Його стартовий свисток пролунає о 22:00. На українському телебаченні гру покажуть відразу три канали: "Україна" і два профільних – "Футбол 1" і "Футбол 2". Прямий ефір з арени розпочнеться о 21:50. Також пряму трансляцію можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Читайте також прогноз коментатора на матч Англія – Шотландія.

Нагадаємо, в першому турі родоначальники футболу зуміли обіграти срібних призерів ЧС-2018 хорватів (1:0). А ось шотландці невдало почали турнір, поступившись на своєму полі в Глазго чехам з рахунком 0:2. Друга поразка поспіль практично позбавить підопічних Стіва Кларка шансів на вихід в плей-офф. Будь-який інший результат залишить надію і звеличить в очах шанувальників.

Дізнайтеся про те, що Еріксену зробили операцію на серці.

Дивіться, як англійці в першому турі обіграли хорватів

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
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Субота, 19 червня
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