Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Міс збірної Чехії: любитель випити Матею запав на любительку суші

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 16:14
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Учасниця конкурсу "Міс Чехія"-2018 Ліана Васілішнова одна з найбільш затребуваних моделей в країні
Ліана Васілішнова - дівчина Алеша Матею
Ліана Васілішнова - дівчина Алеша Матею

"Це чудо, що він нікого не вбив", – рясніли заголовками чеські ЗМІ в листопаді 2018 року. Алеш Матею на швидкості 250 км/год влетів у заправку. У крові – 1,5 проміле алкоголю.

Футболіст тільки перебрався до Італії, його з Брайтона взяла в оренду Брешіа. Все обійшлося штрафом і позбавленням прав. А сам Алеш взявся за розум і став основним гравцем клубу.

У минулому сезоні Брешіа була середняком в Серії В, а Матею отримав перший виклик до збірної.

Взятися за розум футболіста змусила його дівчина Ліана Васілішнова. Дівчина працює моделлю і на її Instagram підписано майже в 40 разів більше людей, ніж на соцмережі Алеша – 377 тисяч проти 9200.

У 2018 році Ліана брала участь в конкурсі "Міс Чехія", де потрапила в десятку кращих. А головною своєю слабкістю Васілішнова називає суші. "Я б за них вбила", – чи то жартує, чи то всерйоз говорить дівчина.

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