Міс збірної Чехії: любитель випити Матею запав на любительку суші

"Це чудо, що він нікого не вбив", – рясніли заголовками чеські ЗМІ в листопаді 2018 року. Алеш Матею на швидкості 250 км/год влетів у заправку. У крові – 1,5 проміле алкоголю.
Футболіст тільки перебрався до Італії, його з Брайтона взяла в оренду Брешіа. Все обійшлося штрафом і позбавленням прав. А сам Алеш взявся за розум і став основним гравцем клубу.
У минулому сезоні Брешіа була середняком в Серії В, а Матею отримав перший виклик до збірної.
Взятися за розум футболіста змусила його дівчина Ліана Васілішнова. Дівчина працює моделлю і на її Instagram підписано майже в 40 разів більше людей, ніж на соцмережі Алеша – 377 тисяч проти 9200.
У 2018 році Ліана брала участь в конкурсі "Міс Чехія", де потрапила в десятку кращих. А головною своєю слабкістю Васілішнова називає суші. "Я б за них вбила", – чи то жартує, чи то всерйоз говорить дівчина.
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