Хорватія – Чехія: онлайн матчу Євро-2020 в п'ятницю

Стежте в онлайн-режимі за матчем в Глазго в групі D, віцечемпіони світу хорвати намагаються здобути першу перемогу на чемпіонаті Європи з футболу

Сьогодні на "Хемпден Парк" в Глазго може визначитися учасник плей-оф від групи D, де лідер квартету після першого туру Чехія зіграє з віцечемпіонкою світу Хорватією. Початок зустрічі о Шотландії – о 19:00. Наш сайт проведе мультимедійну онлайн-трансляцію з усіма найцікавішими подробицями.

ХОРВАТІЯ – ЧЕХІЯ

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Розклад в групі

Фіналіст останнього чемпіонату світу Хорватія в першому турі з мінімальним рахунком поступилася Англії (0:1). А Чехія, обігравши Шотландію 2:0 завдяки дублю Шика, очолила групу D і сьогодні в разі перемоги може оформити вихід до 1/8 фіналу. Тільки ось "картатим" перемога потрібна, як повітря, і свого вони так просто не віддадуть.

Томаш Коубек прибув до тренувального табору збірної Чехії у Празі. Воротар Аугсбурга був викликаний після того, як Іржі Павленка вибув через травму спини.

Тим часом в стартовому складі хорватів, на думку фахівців, обов'язково будуть перестановки. Експеримент з Ребичем в ролі єдиного форварда і Крамаричем на правому фланзі не виправдався. Ймовірно, Ребич повернеться на фланг, а Крамарич або Бруно Петкович висуватиметься вперед.

Останні 10 матчів команд

Збірна Чехії в Глазго

Збірна Хорватії в Глазго

Історія особистих зустрічей

У трьох попередніх очних протистояннях між командами хорвати чехам не програвали – вона перемога і дві нічиї, в тому числі 2:2 у 2-му турі групового етапу Євро-2016.

Цікаві факти

Газета Večernji list ділиться оптимістичною статистикою. Вона нагадує, що хорвати ніколи не програвали в другому матчі групового етапу на чемпіонатах Європи або світу. Крім того, хорвати ніколи не програвали збірній Чехії.

Нападник Патрік Шик забив вісім голів у останніх 11 матчах за збірну Чехії. "Талант без обмежень", – з такою обкладинкою вийшов сьогодні журнал Sport.

Що говорили перед матчем

Захисник Хорватії Деян Ловрен: "Треба грати так само, як ми робили це на чемпіонаті світу в Росії. Один за всіх і всі за одного. Треба відмотати час і стати колишніми. Треба все гарненько обговорити в своєму колі. Нам потрібен маленький поштовх, щоб все пішло-поїхало. Я вірю в нашу команду. Цього тижня ми дійсно додаємо на тренуваннях".

Владімір Даріда – єдиний з чехів, хто грав проти збірної Хорватії на Євро-2016: "Результат був непоганим, але цього разу хочемо зіграти набагато краще. Порівняти ту нашу команду і цю? Думаю, зараз ми куди небезпечніше в атаці".

Де дивитися матч Хорватія – Чехія

У прямому ефірі поєдинок в Глазго, починаючи з 19:00, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV .

Що кажуть букмекери

Ааналітики FAVBET вважають Хорватію невеликим фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команди Златко Далича – 2.38 на нічию – 3.20, на перемогу Чехії – 3.35. Найпопулярніші рахунки – нічия 1:1 і перемога "картатих" 1:0 – 6.00.

Дивіться огляд матчу Хорватії та Англії