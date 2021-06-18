18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Хорватія

19:00

Чехія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Хорватія – Чехія: онлайн матчу Євро-2020 в п'ятницю

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 13:34
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Стежте в онлайн-режимі за матчем в Глазго в групі D, віцечемпіони світу хорвати намагаються здобути першу перемогу на чемпіонаті Європи з футболу

Сьогодні на "Хемпден Парк" в Глазго може визначитися учасник плей-оф від групи D, де лідер квартету після першого туру Чехія зіграє з віцечемпіонкою світу Хорватією. Початок зустрічі о Шотландії – о 19:00. Наш сайт проведе мультимедійну онлайн-трансляцію з усіма найцікавішими подробицями.

ХОРВАТІЯ – ЧЕХІЯ

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Розклад в групі

Фіналіст останнього чемпіонату світу Хорватія в першому турі з мінімальним рахунком поступилася Англії (0:1). А Чехія, обігравши Шотландію 2:0 завдяки дублю Шика, очолила групу D і сьогодні в разі перемоги може оформити вихід до 1/8 фіналу. Тільки ось "картатим" перемога потрібна, як повітря, і свого вони так просто не віддадуть.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Англія Англія Анг
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Хорватія Хорватія Хор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шотландія Шотландія Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

Томаш Коубек прибув до тренувального табору збірної Чехії у Празі. Воротар Аугсбурга був викликаний після того, як Іржі Павленка вибув через травму спини.

Тим часом в стартовому складі хорватів, на думку фахівців, обов'язково будуть перестановки. Експеримент з Ребичем в ролі єдиного форварда і Крамаричем на правому фланзі не виправдався. Ймовірно, Ребич повернеться на фланг, а Крамарич або Бруно Петкович висуватиметься вперед.

Останні 10 матчів команд

Збірна Чехії в Глазго

Збірна Хорватії в Глазго

Історія особистих зустрічей

У трьох попередніх очних протистояннях між командами хорвати чехам не програвали – вона перемога і дві нічиї, в тому числі 2:2 у 2-му турі групового етапу Євро-2016.

Цікаві факти

  • Газета Večernji list ділиться оптимістичною статистикою. Вона нагадує, що хорвати ніколи не програвали в другому матчі групового етапу на чемпіонатах Європи або світу. Крім того, хорвати ніколи не програвали збірній Чехії.
  • Нападник Патрік Шик забив вісім голів у останніх 11 матчах за збірну Чехії. "Талант без обмежень", – з такою обкладинкою вийшов сьогодні журнал Sport.

Що говорили перед матчем

Захисник Хорватії Деян Ловрен: "Треба грати так само, як ми робили це на чемпіонаті світу в Росії. Один за всіх і всі за одного. Треба відмотати час і стати колишніми. Треба все гарненько обговорити в своєму колі. Нам потрібен маленький поштовх, щоб все пішло-поїхало. Я вірю в нашу команду. Цього тижня ми дійсно додаємо на тренуваннях".

Владімір Даріда – єдиний з чехів, хто грав проти збірної Хорватії на Євро-2016: "Результат був непоганим, але цього разу хочемо зіграти набагато краще. Порівняти ту нашу команду і цю? Думаю, зараз ми куди небезпечніше в атаці".

Де дивитися матч Хорватія – Чехія

У прямому ефірі поєдинок в Глазго, починаючи з 19:00, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.TV .

Що кажуть букмекери

Ааналітики FAVBET вважають Хорватію невеликим фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команди Златко Далича – 2.38 на нічию – 3.20, на перемогу Чехії – 3.35. Найпопулярніші рахунки – нічия 1:1 і перемога "картатих" 1:0 – 6.00.

Дивіться огляд матчу Хорватії та Англії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
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