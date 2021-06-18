Тренер збірної Франції відпустив свого футболіста на пологи

Кінгслі Коман покинув табір французької команди, щоб підтримати свою дружину в пологовому будинку. Але вже перед завтрашнім матчем з угорцями футболіст має повернутися

Кінгслі Коман і його дружина Сабріна / Фото: The Sun

Півзахисник Баварії Кінгслі Коман, який забив переможний для неї гол у фіналі ЛЧ-2020, залишив розташування збірної Франції. Головний тренер команди Дідьє Дешам відпустив гравця на народження дитини.

Про це повідомляє RMC.

Утім, очікується, що вже в п'ятницю, 18 червня, 25-річний француз повернеться і буде доступний для участі в матчі Євро-2020 проти Угорщини, який відбудеться 19 червня в Будапешті.

Зазначимо, що дружиною Кінгслі Комана є модель Сабріна Давуд.

До 2017 року футболіст був у стосунках з іншою моделлю, Сефорою Гуаньян, у них народилася дочка Леяна. Розлучилися вони після скандалу, коли Коман побив Сефору за те, що та спробувала увійти до його акаунту в Instagram, щоб розмістити там рекламний пост.

Читайте також: Парашутиста з матчу Німеччина – Франція хотіли пристрелити: що його врятувало

Нагадаємо, у своєму першому матчі Євро-2020 Франція обіграла Німеччину 1:0 в Мюнхені. Коман у тому поєдинку залишився на лавці запасних.