18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Тренер збірної Франції відпустив свого футболіста на пологи

Олег Люлька Олег Люлька
18 червня, 09:41
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Кінгслі Коман покинув табір французької команди, щоб підтримати свою дружину в пологовому будинку. Але вже перед завтрашнім матчем з угорцями футболіст має повернутися
Кінгслі Коман і його дружина Сабріна
Кінгслі Коман і його дружина Сабріна / Фото: The Sun

Півзахисник Баварії Кінгслі Коман, який забив переможний для неї гол у фіналі ЛЧ-2020, залишив розташування збірної Франції. Головний тренер команди Дідьє Дешам відпустив гравця на народження дитини.

Про це повідомляє RMC.

Утім, очікується, що вже в п'ятницю, 18 червня, 25-річний француз повернеться і буде доступний для участі в матчі Євро-2020 проти Угорщини, який відбудеться 19 червня в Будапешті.

Зазначимо, що дружиною Кінгслі Комана є модель Сабріна Давуд.

До 2017 року футболіст був у стосунках з іншою моделлю, Сефорою Гуаньян, у них народилася дочка Леяна. Розлучилися вони після скандалу, коли Коман побив Сефору за те, що та спробувала увійти до його акаунту в Instagram, щоб розмістити там рекламний пост.

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Нагадаємо, у своєму першому матчі Євро-2020 Франція обіграла Німеччину 1:0 в Мюнхені. Коман у тому поєдинку залишився на лавці запасних.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
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Субота, 19 червня
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