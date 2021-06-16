"Він несильно": Погба пробачив німця, який його вкусив

Дивовижна реакція! Півзахисник збірної Франції Поль Погба встав на захист німецького футболіста Антоніо Рюдігера, який вкусив його за спину у вчорашньому матчі Євро-2020.
Нагадаємо, Франція обіграла Німеччину в Мюнхені 1:0. Гольову атаку створив Погба.
При цьому на 45-й хвилині матчу Рюдігер, який перебував позаду Поля, вкусив його. Однак арбітр не показав німцеві навіть жовту картку.
"Ми друзі, знаємо один одного давно. Там не було нічого особливого. Думаю, ви бачили цей момент в трансляції. Він уже позаду, залишимо його в минулому. Я не плачу, щоб випросити жовту або червону картку для суперника за такі дії. Мені здається, Рюдігер несильно мене вкусив. Я відчув укус, повідомив про це судді, рішення в будь-якому разі за ним, і він його ухвалив. Рюдігер не отримав картку, і я думаю, що це добре. Не хочу, щоб його дискваліфікували за це", – цитує Погба Goal.com
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Раніше ми писали, що Німеччина і Франція грали під українську музику! Кореспондент Спорт Сьогодні побував у столиці Баварії на поєдинку фаворитів чемпіонату Європи, в якому єдиний м'яч забив німець, а перемогли французи.
Дивіться, як Рюдігер вкусив Погба