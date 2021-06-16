"Він несильно": Погба пробачив німця, який його вкусив

Погба радий, що суддя не показав Рюдігеру картку під час матчу, і не хоче, щоб німець був дискваліфікований постфактум – дивовижна реакція француза

Рюдігер вкусив Погба на Євро-2020 / Фото: скриншот

Дивовижна реакція! Півзахисник збірної Франції Поль Погба встав на захист німецького футболіста Антоніо Рюдігера, який вкусив його за спину у вчорашньому матчі Євро-2020.

Нагадаємо, Франція обіграла Німеччину в Мюнхені 1:0. Гольову атаку створив Погба.

При цьому на 45-й хвилині матчу Рюдігер, який перебував позаду Поля, вкусив його. Однак арбітр не показав німцеві навіть жовту картку.

Рюдігер кусає Погба на Євро-2020 / Фото: скриншот

"Ми друзі, знаємо один одного давно. Там не було нічого особливого. Думаю, ви бачили цей момент в трансляції. Він уже позаду, залишимо його в минулому. Я не плачу, щоб випросити жовту або червону картку для суперника за такі дії. Мені здається, Рюдігер несильно мене вкусив. Я відчув укус, повідомив про це судді, рішення в будь-якому разі за ним, і він його ухвалив. Рюдігер не отримав картку, і я думаю, що це добре. Не хочу, щоб його дискваліфікували за це", – цитує Погба Goal.com

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Дивіться, як Рюдігер вкусив Погба