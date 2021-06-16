16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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"Він несильно": Погба пробачив німця, який його вкусив

Олег Люлька Олег Люлька
16 червня, 12:33
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Погба радий, що суддя не показав Рюдігеру картку під час матчу, і не хоче, щоб німець був дискваліфікований постфактум – дивовижна реакція француза
Рюдігер вкусив Погба на Євро-2020
Рюдігер вкусив Погба на Євро-2020 / Фото: скриншот

Дивовижна реакція! Півзахисник збірної Франції Поль Погба встав на захист німецького футболіста Антоніо Рюдігера, який вкусив його за спину у вчорашньому матчі Євро-2020.

Нагадаємо, Франція обіграла Німеччину в Мюнхені 1:0. Гольову атаку створив Погба.

При цьому на 45-й хвилині матчу Рюдігер, який перебував позаду Поля, вкусив його. Однак арбітр не показав німцеві навіть жовту картку.

Рюдігер кусає Погба на Євро-2020
Рюдігер кусає Погба на Євро-2020 / Фото: скриншот

"Ми друзі, знаємо один одного давно. Там не було нічого особливого. Думаю, ви бачили цей момент в трансляції. Він уже позаду, залишимо його в минулому. Я не плачу, щоб випросити жовту або червону картку для суперника за такі дії. Мені здається, Рюдігер несильно мене вкусив. Я відчув укус, повідомив про це судді, рішення в будь-якому разі за ним, і він його ухвалив. Рюдігер не отримав картку, і я думаю, що це добре. Не хочу, щоб його дискваліфікували за це", – цитує Погба Goal.com

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Раніше ми писали, що Німеччина і Франція грали під українську музику! Кореспондент Спорт Сьогодні побував у столиці Баварії на поєдинку фаворитів чемпіонату Європи, в якому єдиний м'яч забив німець, а перемогли французи.

Дивіться, як Рюдігер вкусив Погба

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
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