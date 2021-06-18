18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Тренер сборной Франции отпустил своего футболиста на роды

Олег Люлька Олег Люлька
18 июня, 09:41
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Кингсли Коман покинул лагерь французской команды, чтобы поддержать свою жену в роддоме. Но уже перед завтрашним матчем с венграми футболист должен вернуться
Кингсли Коман и его жена Сабрина
Кингсли Коман и его жена Сабрина / Фото: The Sun

Полузащитник Баварии Кингсли Коман, забивший победный для нее гол в финале ЛЧ-2020, покинул расположение сборной Франции. Главный тренер команды Дидье Дешам отпустил игрока на рождение ребенка.

Об этом сообщает RMC.

Впрочем, ожидается, что уже в пятницу, 18 июня, 25-летний француз вернется и будет доступен для участия в матче Евро-2020 против Венгрии, который состоится 19 июня в Будапеште.

Отметим, что женой Кингсли Комана является модель Сабрина Давуд.

До 2017 года футболист был в отношениях с другой моделью, Сефорой Гуаньян, у них родилась дочь Леяна. Расстались они после скандала, когда Коман избил Сефору за то, что та попыталась войти в его аккаунт в Instagram, дабы разместить там рекламный пост.

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Напомним, в своем первом матче Евро-2020 Франция обыграла Германию 1:0 в Мюнхене. Коман в том поединке остался на скамейке запасных.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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22:00
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Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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