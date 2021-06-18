Тренер сборной Франции отпустил своего футболиста на роды

Кингсли Коман покинул лагерь французской команды, чтобы поддержать свою жену в роддоме. Но уже перед завтрашним матчем с венграми футболист должен вернуться

Кингсли Коман и его жена Сабрина / Фото: The Sun

Полузащитник Баварии Кингсли Коман, забивший победный для нее гол в финале ЛЧ-2020, покинул расположение сборной Франции. Главный тренер команды Дидье Дешам отпустил игрока на рождение ребенка.

Об этом сообщает RMC.

Впрочем, ожидается, что уже в пятницу, 18 июня, 25-летний француз вернется и будет доступен для участия в матче Евро-2020 против Венгрии, который состоится 19 июня в Будапеште.

Отметим, что женой Кингсли Комана является модель Сабрина Давуд.

До 2017 года футболист был в отношениях с другой моделью, Сефорой Гуаньян, у них родилась дочь Леяна. Расстались они после скандала, когда Коман избил Сефору за то, что та попыталась войти в его аккаунт в Instagram, дабы разместить там рекламный пост.

Читайте также: Парашютиста с матча Германия – Франция хотели пристрелить: что его спасло

Напомним, в своем первом матче Евро-2020 Франция обыграла Германию 1:0 в Мюнхене. Коман в том поединке остался на скамейке запасных.