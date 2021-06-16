Німеччина і Франція грали під українську музику! Наш репортаж з Мюнхена

Кореспондент Спорт Сьогодні побував у столиці Баварії на поєдинку фаворитів чемпіонату Європи, в якому єдиний м'яч забив німець, а перемогла Франція

Українська музика і відчай Гуммельса / Фото: Reuters, Сегодня|Спорт

Потрапити на "Альянц Арену" мені не судилося. Ясна річ – УЄФА не може задовольнити заявки всіх бажаючих. Можна тільки уявити, скільки представників ЗМІ виявили бажання працювати на топовому матчі з божевільною вивіскою Франція – Німеччина! Як то кажуть, ложа преси – не гумова.

Читайте також: Перемогти Німеччину французам допоміг антирекорд: постарався Гуммельс

До того ж, на нинішньому Євро умови кожному журналісту створюють воістину царські – свій власний робочий стіл, в мирний час розрахований на трьох, і 3-5 метрів до найближчого колеги, щоб дотримувалася соціальна дистанція – а скільки народу ще можна було б втиснути в цей штучний вакуум!

Та не біда! Нехай не з трибуни стадіону – в Мюнхені і так є де подивитися футбол, ще і під чудове пиво! Хоча, як на теперішній час, потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів. Якихось півроку тому довелося прогулятися по Мюнхену, в якому... не було де випити пива. Тобто, взагалі – ніде.

Вимог коронавірусного карантину педантичні німці дотримувалися найсуворішим чином. Але ті жорсткі заходи, мабуть, дали результат – і до середини червня 2021-го місто майже повернувся до нормального життя! Вчора, як якесь диво, сприймалася пішохідна зона, в якій тепер не потрібно носити остогидлі маски, відкриті ресторани, дзвін пивних бокалів, строкаті групи футбольних фанатів.

Впадало в очі – французів приїхало надзвичайно багато. І сім'ї з дітьми, і молоді пари, і літні люди, і молодь – всі з задоволенням скористалися приводом (ще й яким!) нарешті вибратися з дому, відчути радість ще зовсім недавно забороненої подорожі, і рвонули на футбол! Благо, від Франції – не так далеко, і залізничне сполучення чудове!

А до чудового настрою – яскраве екіпірування, фантазії фанатам "ле блю" не позичати! Веселих хлопців, що вирядився в білі фартухи і кухарські ковпаки, яких я зустрів в центрі Мюнхена, пізніше довелося побачити ще раз – камера оператора знайшла їх на трибуні вже в перших кадрах телевізійної трансляції.

Читайте також: Рюдігер вкусив Погба на Євро-2020: відео та реакція

Німці, звісно, там теж гуляли, просто не так виокремлювалися. Присутність ешелонів поліції дещо напружувала своєю чисельністю – пости на кожному кроці, навіщо вони тут? Навіть французькі жандарми під'їхали, але це, швидше, данина традиції – робити їм в Мюнхені було нічого, хіба що проводити на повітрі семінар з обміну досвідом з колегами з німецької поліції...

На Маріїнської площі, тій самій, де щорічно демонструє з балкона ратуші чергову "Срібну салатницю" незламна Баварія, було весело, багатолюдно. В одному з її куточків, на радість перехожих, звучали запальні, хвилюючі, що аж за душу чіпляють, єврейські мелодії. Тріо музик склали – сибіряк Леонід, киянин Михайло і Володимир з Миколаївської області. Ось такий український слід на футбольному святі Франція – Німеччина!

Ближче до вечора центр Мюнхена помітно спорожнів. Щасливі володарі квитків поїхали на стадіон, відвиклі від вечірніх гулянь місцеві розійшлися по домівках.

Подивитися футбол я вирішив в одній із знаменитих баварських пивних. І ось тут виявилося, що не повернулося ще життя остаточно до звичного русла. Зазвичай там яблуку ніде впасти, а цього вечора – майже нікого. Пиво, як завжди, чудове, але вибір в меню досить обмежений. Навіть страви зі спаржі (а їх так смачно готують в Німеччині!) запропоновані не були, але ж нині – саме сезон!

Пересуватися рестораном можна тільки в масці, і не в будь-який, а винятково в спеціальній, FFP2, в тій, в якій дихати неможливо. Кухня – до 9-ї вечора, пиво розливали тільки до половини десятої. І сам заклад зобов'язані були закрити о десятій, але зробили виняток заради відвідувачів, які заповнили один із залів – той, де був встановлений великий екран. Люди дивилися футбол. Вболівали за обидві команди.

Сміялися до сліз над "зеленим" парашутистом, який прилетів на газон "Альянц Арени" невідомо звідки.

Парашутист приземлився на полі в матчі Франції та Німеччини / Фото: Reuters

Дуже переживали за німецького поверненця Гуммельса, який відзначився автоголом, котрий приніс перемогу Франції 1:0. Раділи (або – навпаки) з приводу феноменального гола Мбаппе, і переживали його скасування.

За столом дозволялося зняти маску, але порадували плакатики на стінах, що попереджають: вскочиш з місця, щоб відзначити гол – будь люб'язний маску знову надягни!

Як би там не було, Європа поступово повертається до нормального життя. І це добре!

Огляд матчу Німеччина – Франція (0:1)