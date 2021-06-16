Німеччина і Франція грали під українську музику! Наш репортаж з Мюнхена

Потрапити на "Альянц Арену" мені не судилося. Ясна річ – УЄФА не може задовольнити заявки всіх бажаючих. Можна тільки уявити, скільки представників ЗМІ виявили бажання працювати на топовому матчі з божевільною вивіскою Франція – Німеччина! Як то кажуть, ложа преси – не гумова.
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До того ж, на нинішньому Євро умови кожному журналісту створюють воістину царські – свій власний робочий стіл, в мирний час розрахований на трьох, і 3-5 метрів до найближчого колеги, щоб дотримувалася соціальна дистанція – а скільки народу ще можна було б втиснути в цей штучний вакуум!
Та не біда! Нехай не з трибуни стадіону – в Мюнхені і так є де подивитися футбол, ще і під чудове пиво! Хоча, як на теперішній час, потрібно бути готовим до будь-яких сюрпризів. Якихось півроку тому довелося прогулятися по Мюнхену, в якому... не було де випити пива. Тобто, взагалі – ніде.
Вимог коронавірусного карантину педантичні німці дотримувалися найсуворішим чином. Але ті жорсткі заходи, мабуть, дали результат – і до середини червня 2021-го місто майже повернувся до нормального життя! Вчора, як якесь диво, сприймалася пішохідна зона, в якій тепер не потрібно носити остогидлі маски, відкриті ресторани, дзвін пивних бокалів, строкаті групи футбольних фанатів.
Впадало в очі – французів приїхало надзвичайно багато. І сім'ї з дітьми, і молоді пари, і літні люди, і молодь – всі з задоволенням скористалися приводом (ще й яким!) нарешті вибратися з дому, відчути радість ще зовсім недавно забороненої подорожі, і рвонули на футбол! Благо, від Франції – не так далеко, і залізничне сполучення чудове!
А до чудового настрою – яскраве екіпірування, фантазії фанатам "ле блю" не позичати! Веселих хлопців, що вирядився в білі фартухи і кухарські ковпаки, яких я зустрів в центрі Мюнхена, пізніше довелося побачити ще раз – камера оператора знайшла їх на трибуні вже в перших кадрах телевізійної трансляції.
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Німці, звісно, там теж гуляли, просто не так виокремлювалися. Присутність ешелонів поліції дещо напружувала своєю чисельністю – пости на кожному кроці, навіщо вони тут? Навіть французькі жандарми під'їхали, але це, швидше, данина традиції – робити їм в Мюнхені було нічого, хіба що проводити на повітрі семінар з обміну досвідом з колегами з німецької поліції...
На Маріїнської площі, тій самій, де щорічно демонструє з балкона ратуші чергову "Срібну салатницю" незламна Баварія, було весело, багатолюдно. В одному з її куточків, на радість перехожих, звучали запальні, хвилюючі, що аж за душу чіпляють, єврейські мелодії. Тріо музик склали – сибіряк Леонід, киянин Михайло і Володимир з Миколаївської області. Ось такий український слід на футбольному святі Франція – Німеччина!
Ближче до вечора центр Мюнхена помітно спорожнів. Щасливі володарі квитків поїхали на стадіон, відвиклі від вечірніх гулянь місцеві розійшлися по домівках.
Подивитися футбол я вирішив в одній із знаменитих баварських пивних. І ось тут виявилося, що не повернулося ще життя остаточно до звичного русла. Зазвичай там яблуку ніде впасти, а цього вечора – майже нікого. Пиво, як завжди, чудове, але вибір в меню досить обмежений. Навіть страви зі спаржі (а їх так смачно готують в Німеччині!) запропоновані не були, але ж нині – саме сезон!
Пересуватися рестораном можна тільки в масці, і не в будь-який, а винятково в спеціальній, FFP2, в тій, в якій дихати неможливо. Кухня – до 9-ї вечора, пиво розливали тільки до половини десятої. І сам заклад зобов'язані були закрити о десятій, але зробили виняток заради відвідувачів, які заповнили один із залів – той, де був встановлений великий екран. Люди дивилися футбол. Вболівали за обидві команди.
Сміялися до сліз над "зеленим" парашутистом, який прилетів на газон "Альянц Арени" невідомо звідки.
Дуже переживали за німецького поверненця Гуммельса, який відзначився автоголом, котрий приніс перемогу Франції 1:0. Раділи (або – навпаки) з приводу феноменального гола Мбаппе, і переживали його скасування.
За столом дозволялося зняти маску, але порадували плакатики на стінах, що попереджають: вскочиш з місця, щоб відзначити гол – будь люб'язний маску знову надягни!
Як би там не було, Європа поступово повертається до нормального життя. І це добре!
Огляд матчу Німеччина – Франція (0:1)