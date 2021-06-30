2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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Шева крикнув Ярмолі: "Закрий рот!" Той відповів жорстко

Олег Люлька Олег Люлька
30 червня, 17:14
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Емоційна розмова під час матчу Україна – Швеція: своєчасним зауваженням головний тренер нашої збірної врятував капітана команди від вилучення
Андрій Шевченко і Андрій Ярмоленко
Андрій Шевченко і Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч Україна – Швеція в Глазго, котрий завершився перемогою нашої команди 2:1 і виходом до 1/4 фіналу Євро, відзначився емоційною розмовою між головним тренером українців Андрієм Шевченком і капітаном збірної Андрієм Ярмоленком.

Сварка Ярмоленка і Шевченка Відео: телеканал "Україна"

Вона сталася на 79-й хвилині, коли рахунок був 1:1 і гра наближалася до додаткового часу. Під час флангового проходу Ярмоленко був руками зупинений Альбіном Екдалем. Однак, зафіксувавши порушення з боку шведа, італійський арбітр Даніеле Орсато несподівано показав жовту картку Ярмоленку – мабуть, за те, що Андрій дуже наполегливо вимагав "гірчичник" для суперника.

Після цієї жовтої картки Ярмоленко не заспокоївся, а, навпаки, обрушився з новими претензіями на арбітра. Здавалося, ще трохи, і рефері може показати Андрію другу жовту і – вилучити з поля.

Бачачи це, Андрій Шевченко рішуче втрутився в ситуацію. "Андрію! Андрію!" – щосили прокричав Шева. Нарешті Ярмоленко його почув, повернувши голову в бік головного тренера.

"Закрий рот!" – прозвучало на адресу Ярмоленка

Судячи з реакції Ярмоленка, така пораду з бровки йому до душі не припала. "За##ав" – судячи по губах, відповів футболіст.

За мить те ж слово прозвучало вже з тренерської зони – завдяки мікрофонам біля бровки поля, глядачі могли чітко його чути.

Як би там не було, а зауваження від коуча подіяло. Ярмоленко забув про арбітра і зосередився на грі.

Грубо кажучи, тренер врятував капітана від вилучення.

А вже в перерві між основним і додатковим часом камера вихопила Андрія Шевченка і Андрія Ярмоленка, які, прикривши губи руками, обговорювали ігровий план на овертайм. У робочому режимі, без будь-якої образи один на одного. Суперечки, що мала місце раніше, ніби й не було. Так, робочі моменти... От і чудово!

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Нагадаємо, завдяки голу Артема Довбика на 121-й хвилині Україна дотиснула шведів – 2:1. І тепер в 1/4 фіналу Євро, 3 липня, зіграє з Англією в Римі. Переможець цього матчу в півфіналі вийде на найкращого в протистоянні Чехія – Данія.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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