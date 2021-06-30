Швеція – Україна: відео голів матчу Євро-2020

У Глазго збірна України пробилася у чвертьфінал Євро-2020, наша команда в додатковий час вирвала перемогу у шведів – дивіться відео голів матчу плей-офф

Так Зінченко відкрив рахунок в матчі / Фото: Getty Images

Сьогодні в Глазго визначився останній чвертьфіналіст Євро-2020. Зустрічалися збірні України та Швеції. Ми вели мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Швеція – Україна. А тут – відео голів і ключових моментів зустрічі.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА – 1:2

0:1. 27' Зінченко

1:1. 43' Форсберг

1:2. 120+1' Довбик

27 хвилина. Україна відкриває рахунок після блискучої комбінації. Ярмоленко віддав шикарний пас на кут воротарського на Зінченка, який вколотив м'яч у ворота.

43 хвилина. Зрівнюють рахунок шведи. Форсбергу допоміг рикошет, м'яч від ноги Забарного змінив траєкторію і Бущан врятувати вже не зміг.

Огляд першого тайму

У другому таймі голів не було, але двічі в каркас воріт потрапляли шведи, один раз – українці. Буде додатковий час.

98 хвилина. Даніельсон отримує червону картку за грубий фол на Бесєдіні.

120+1 хвилина. Артем Довбик ударом головою виводить збірну України у чвертьфінал Євро-2020!!!

Нагадаємо, що тепер збірна України зіграє в 1/4 фіналу проти Англії 3 липня в Римі. Дивіться розклад усіх чвертьфіналів Євро-2020.