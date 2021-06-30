Швеція – Україна: відео голів матчу Євро-2020

Сьогодні в Глазго визначився останній чвертьфіналіст Євро-2020. Зустрічалися збірні України та Швеції. Ми вели мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Швеція – Україна. А тут – відео голів і ключових моментів зустрічі.
ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА – 1:2
0:1. 27' Зінченко
1:1. 43' Форсберг
1:2. 120+1' Довбик
27 хвилина. Україна відкриває рахунок після блискучої комбінації. Ярмоленко віддав шикарний пас на кут воротарського на Зінченка, який вколотив м'яч у ворота.
43 хвилина. Зрівнюють рахунок шведи. Форсбергу допоміг рикошет, м'яч від ноги Забарного змінив траєкторію і Бущан врятувати вже не зміг.
Огляд першого тайму
У другому таймі голів не було, але двічі в каркас воріт потрапляли шведи, один раз – українці. Буде додатковий час.
98 хвилина. Даніельсон отримує червону картку за грубий фол на Бесєдіні.
120+1 хвилина. Артем Довбик ударом головою виводить збірну України у чвертьфінал Євро-2020!!!
Нагадаємо, що тепер збірна України зіграє в 1/4 фіналу проти Англії 3 липня в Римі. Дивіться розклад усіх чвертьфіналів Євро-2020.