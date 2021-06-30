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Швейцарія --
Іспанія --
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Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
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Євро-2020

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Швеція – Україна: відео голів матчу Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
30 червня, 00:57
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У Глазго збірна України пробилася у чвертьфінал Євро-2020, наша команда в додатковий час вирвала перемогу у шведів – дивіться відео голів матчу плей-офф
Так Зінченко відкрив рахунок в матчі
Так Зінченко відкрив рахунок в матчі / Фото: Getty Images

Сьогодні в Глазго визначився останній чвертьфіналіст Євро-2020. Зустрічалися збірні України та Швеції. Ми вели мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Швеція – Україна. А тут – відео голів і ключових моментів зустрічі.

ШВЕЦІЯ – УКРАЇНА – 1:2

0:1. 27' Зінченко
1:1. 43' Форсберг
1:2. 120+1' Довбик

27 хвилина. Україна відкриває рахунок після блискучої комбінації. Ярмоленко віддав шикарний пас на кут воротарського на Зінченка, який вколотив м'яч у ворота.

43 хвилина. Зрівнюють рахунок шведи. Форсбергу допоміг рикошет, м'яч від ноги Забарного змінив траєкторію і Бущан врятувати вже не зміг.

Огляд першого тайму

У другому таймі голів не було, але двічі в каркас воріт потрапляли шведи, один раз – українці. Буде додатковий час.

98 хвилина. Даніельсон отримує червону картку за грубий фол на Бесєдіні.

120+1 хвилина. Артем Довбик ударом головою виводить збірну України у чвертьфінал Євро-2020!!!

Нагадаємо, що тепер збірна України зіграє в 1/4 фіналу проти Англії 3 липня в Римі. Дивіться розклад усіх чвертьфіналів Євро-2020.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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