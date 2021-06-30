Фото дружини героя збірної України Артема Довбика. Нізащо не вгадаєте, де вона працювала!

24-річний нападник напередодні врятував збірну України від серії пенальті зі Швецією, а його красуня дружина ще не так давно працювала рятувальницею на воді в Америці

Дружина Артема Довбика Юлія / Фото: Facebook

Раніше ми вже писали, що Артем Довбик не підійшов Динамо і став чемпіоном Данії.

Тепер настав час познайомитися з особистим життям 24-річного нападника Дніпра-1, який, замінивши напередодні Артема Бєсєдіна, що зазнав моторошної травми, забив переможний для збірної України гол у ворота Швеції і вивів нас до 1/4 фіналу Євро!

Для дівчат, які хотіли б заволодіти серцем Довбика, є неприємна новина. Воно вже зайняте.

Минулого літа Артем одружився на брюнетці-землячці з Черкас Юлії Черненко. Дивіться, як це було.

Під час Євро-2020 Юлія вболіває за нашу збірну в футболці національної команди з прізвищем Dovbyk на спині і прапором України.

Що стосується її професії, то в 2018 році кохана героя збірної України закінчила Київський національний торгово-економічний університет, де вивчала рекламу і зв'язки з громадськістю.

При цьому, що цікаво, дівчина також має стосунок до порятунку, як і Артем Довбик. Футболіст напередодні врятував Україну від серії пенальті, забивши шведам головою на 121-й хвилині. Юлія ж, за даними з її сторінки в соцмережах, влітку 2017 року працювала рятувальницею на воді в найбільшому аквапарку США – Noah's Ark Waterpark в Вісконсині.

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Фото в бікіні або інші відверті кадри Юлія Довбик у себе в Facebook не публікує, втім, в її стрічці можна знайти знімок з відпочинку на Арабатській стрілці, де вона позує в сукенці з візерунком у вигляді прапора Великобританії.

Погодьтеся, символічно, якщо врахувати, що в суботу, 3 липня, за вихід до півфіналу Євро Артему Довбику і збірній України належить зіграти з Англією.

Дивіться, як Артем Довбик забив переможний м'яч у ворота Швеції