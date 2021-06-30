2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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Фото дружини героя збірної України Артема Довбика. Нізащо не вгадаєте, де вона працювала!

Олег Люлька Олег Люлька
30 червня, 15:48
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24-річний нападник напередодні врятував збірну України від серії пенальті зі Швецією, а його красуня дружина ще не так давно працювала рятувальницею на воді в Америці
Дружина Артема Довбика Юлія
Дружина Артема Довбика Юлія / Фото: Facebook

Раніше ми вже писали, що Артем Довбик не підійшов Динамо і став чемпіоном Данії.

Тепер настав час познайомитися з особистим життям 24-річного нападника Дніпра-1, який, замінивши напередодні Артема Бєсєдіна, що зазнав моторошної травми, забив переможний для збірної України гол у ворота Швеції і вивів нас до 1/4 фіналу Євро!

Для дівчат, які хотіли б заволодіти серцем Довбика, є неприємна новина. Воно вже зайняте.

Минулого літа Артем одружився на брюнетці-землячці з Черкас Юлії Черненко. Дивіться, як це було.

Під час Євро-2020 Юлія вболіває за нашу збірну в футболці національної команди з прізвищем Dovbyk на спині і прапором України.

Що стосується її професії, то в 2018 році кохана героя збірної України закінчила Київський національний торгово-економічний університет, де вивчала рекламу і зв'язки з громадськістю.

При цьому, що цікаво, дівчина також має стосунок до порятунку, як і Артем Довбик. Футболіст напередодні врятував Україну від серії пенальті, забивши шведам головою на 121-й хвилині. Юлія ж, за даними з її сторінки в соцмережах, влітку 2017 року працювала рятувальницею на воді в найбільшому аквапарку США – Noah's Ark Waterpark в Вісконсині.

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Фото в бікіні або інші відверті кадри Юлія Довбик у себе в Facebook не публікує, втім, в її стрічці можна знайти знімок з відпочинку на Арабатській стрілці, де вона позує в сукенці з візерунком у вигляді прапора Великобританії.

Погодьтеся, символічно, якщо врахувати, що в суботу, 3 липня, за вихід до півфіналу Євро Артему Довбику і збірній України належить зіграти з Англією.

Дивіться, як Артем Довбик забив переможний м'яч у ворота Швеції

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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