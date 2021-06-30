2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
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Шева крикнул Ярмоле: "Закрой рот!" Тот ответил жестко

Олег Люлька Олег Люлька
30 июня, 17:14
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Эмоциональная размолвка во время матча Украина – Швеция: своевременным внушением главный тренер нашей сборной спас капитана команды от удаления
Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко
Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч Украина – Швеция в Глазго, завершившийся победой нашей команды 2:1 и выходом в 1/4 финала Евро, отметился размолвкой между главным тренером украинцев Андреем Шевченко и капитаном сборной Андреем Ярмоленко.

Размолвка Шевченко и Ярмоленко Видео: телеканал "Украина"

Она случилась на 79-й минуте, когда счет был 1:1 и игра близилась к дополнительному времени. Во время флангового прохода Ярмоленко был руками остановлен Альбином Экдалем. Однако, зафиксировав нарушение со стороны шведа, итальянский арбитр Даниэле Орсато неожиданно показал желтую карточку Ярмоленко – видимо, за то, что Андрей слишком настойчиво потребовал "горчичник" для соперника.

После этой желтой карточки Ярмоленко не успокоился, а, наоборот, обрушился с новыми претензиями на арбитра. Казалось, еще чуть-чуть, и рефери может показать Андрею вторую желтую и – удалить с поля.

Видя это, Андрей Шевченко решительно вмешался в ситуацию. "Андрей! Андрей!" – что есть силы прокричал Шева. Наконец Ярмоленко его услышал, повернув голову в сторону главного тренера.

"Закрой рот!" – прозвучало в адрес Ярмоленко

Судя по реакции Ярмоленко, такой совет с бровки ему по душе не пришелся. "За##ал" – судя по губам, ответил футболист.

Спустя секунду то же слово прозвучало уже с тренерской зоны – благодаря микрофонам у бровки, зрители могли отчетливо его слышать.

Как бы то ни было, а внушение от коуча подействовало. Ярмоленко забыл об арбитре и сосредоточился на игре.

Грубо говоря, тренер спас капитана от удаления.

А уже в перерыве между основным и дополнительным временем камера выхватила Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко, которые, прикрыв губы руками, обсуждали игровой план на овертайм. В рабочем режиме, без какой-либо обиды друг на друга. Размолвки, имевшей место ранее, словно и не бывало. Так, рабочие моменты... Вот и славно!

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Напомним, благодаря голу Артема Довбика на 121-й минуте Украина дожала шведов – 2:1. И теперь в 1/4 финала Евро, 3 июля, сыграет с Англией в Риме. Победитель этого матча в полуфинале выйдет на лучшего в противостоянии Чехия – Дания.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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