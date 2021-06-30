Шева крикнул Ярмоле: "Закрой рот!" Тот ответил жестко

Эмоциональная размолвка во время матча Украина – Швеция: своевременным внушением главный тренер нашей сборной спас капитана команды от удаления

Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч Украина – Швеция в Глазго, завершившийся победой нашей команды 2:1 и выходом в 1/4 финала Евро, отметился размолвкой между главным тренером украинцев Андреем Шевченко и капитаном сборной Андреем Ярмоленко.

Размолвка Шевченко и Ярмоленко Видео: телеканал "Украина"

Она случилась на 79-й минуте, когда счет был 1:1 и игра близилась к дополнительному времени. Во время флангового прохода Ярмоленко был руками остановлен Альбином Экдалем. Однако, зафиксировав нарушение со стороны шведа, итальянский арбитр Даниэле Орсато неожиданно показал желтую карточку Ярмоленко – видимо, за то, что Андрей слишком настойчиво потребовал "горчичник" для соперника.

После этой желтой карточки Ярмоленко не успокоился, а, наоборот, обрушился с новыми претензиями на арбитра. Казалось, еще чуть-чуть, и рефери может показать Андрею вторую желтую и – удалить с поля.

Видя это, Андрей Шевченко решительно вмешался в ситуацию. "Андрей! Андрей!" – что есть силы прокричал Шева. Наконец Ярмоленко его услышал, повернув голову в сторону главного тренера.

"Закрой рот!" – прозвучало в адрес Ярмоленко

Судя по реакции Ярмоленко, такой совет с бровки ему по душе не пришелся. "За##ал" – судя по губам, ответил футболист.

Спустя секунду то же слово прозвучало уже с тренерской зоны – благодаря микрофонам у бровки, зрители могли отчетливо его слышать.

Как бы то ни было, а внушение от коуча подействовало. Ярмоленко забыл об арбитре и сосредоточился на игре.

Грубо говоря, тренер спас капитана от удаления.

А уже в перерыве между основным и дополнительным временем камера выхватила Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко, которые, прикрыв губы руками, обсуждали игровой план на овертайм. В рабочем режиме, без какой-либо обиды друг на друга. Размолвки, имевшей место ранее, словно и не бывало. Так, рабочие моменты... Вот и славно!

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Напомним, благодаря голу Артема Довбика на 121-й минуте Украина дожала шведов – 2:1. И теперь в 1/4 финала Евро, 3 июля, сыграет с Англией в Риме. Победитель этого матча в полуфинале выйдет на лучшего в противостоянии Чехия – Дания.