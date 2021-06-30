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Чехія --
Данія --
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Травма Бєсєдіна: попередній діагноз лікарів

Олег Люлька Олег Люлька
30 червня, 14:52
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Медики збірної підозрюють ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна і кількох м'язів ноги, але точні терміни відновлення стануть відомі після МРТ
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020
Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

З'явилася попередня інформація щодо моторошної травми Артема Бєсєдіна, яку нападнику збірної України в матчі 1/8 фіналу Євро в Глазго ціною червоної картки завдав шведський захисник Маркус Даніельсон.

Первинне обстеження лікарем збірної Артуром Глущенком показало ушкодження у 25-річного нападника Динамо кількох м'язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна.

Точніший діагноз буде встановлений після МРТ, проте зрозуміло, що така травма вимагає тривалого лікування і не дозволить Артему зіграти найближчим часом. Про це повідомляє сайт УАФ.

Зазначимо, що сьогодні вранці Артем Бєсєдін чартером прилетів до Києва для обстеження і лікування вже в розташуванні Динамо.

"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом!" – сказав раніше асистент Андрія Шевченка Олександр Шовковський.

Нагадаємо, що Артем Довбик, котрий замінив Артема Бєсєдіна, приніс Україні перемогу над Швецією 2:1 і путівку до 1/4 фіналу Євро, де наша команда 3 липня в Римі зустрінеться з Англією.

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#
Команда
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Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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