Травма Бєсєдіна: попередній діагноз лікарів

Медики збірної підозрюють ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна і кількох м'язів ноги, але точні терміни відновлення стануть відомі після МРТ

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

З'явилася попередня інформація щодо моторошної травми Артема Бєсєдіна, яку нападнику збірної України в матчі 1/8 фіналу Євро в Глазго ціною червоної картки завдав шведський захисник Маркус Даніельсон.

Первинне обстеження лікарем збірної Артуром Глущенком показало ушкодження у 25-річного нападника Динамо кількох м'язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна.

Точніший діагноз буде встановлений після МРТ, проте зрозуміло, що така травма вимагає тривалого лікування і не дозволить Артему зіграти найближчим часом. Про це повідомляє сайт УАФ.

Зазначимо, що сьогодні вранці Артем Бєсєдін чартером прилетів до Києва для обстеження і лікування вже в розташуванні Динамо.

"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом!" – сказав раніше асистент Андрія Шевченка Олександр Шовковський.

Нагадаємо, що Артем Довбик, котрий замінив Артема Бєсєдіна, приніс Україні перемогу над Швецією 2:1 і путівку до 1/4 фіналу Євро, де наша команда 3 липня в Римі зустрінеться з Англією.