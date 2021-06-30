2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
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Тайсон Ф'юрі станцював після голу Гаррі Кейна. Боксер перервав тренування заради футболу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
30 червня, 15:47
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Чемпіон світу з боксу готується до поєдинку з Деонтеєм Уайлдером, але намагається стежити і за подіями на чемпіонаті Європи з футболу
Ф'юрі вболіває за збірну Англії на Євро-2020
Ф'юрі вболіває за збірну Англії на Євро-2020

Чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі готується до реваншу з Деонтеєм Уайлдером, який пройде 24 липня. Але навіть під час тренування боксер намагається стежити за подіями на чемпіонаті Європи з футболу.

У Twitter з'явилося відео реакції Ф'юрі на гол Гаррі Кейна в матчі Англія – Німеччина. Кейн встановив остаточний рахунок – 2:0 і вивів англійців до чвертьфіналу.

Ф'юрі разом з представниками своєї команди заспівав "It's coming home", рядок з неофіційного футбольного гімну англійських уболівальників.

Нагадаємо, що тепер в 1/4 фіналу збірна Англії зіграє з Україною в Римі. Ми розповідали, чи зможуть потрапити українські вболівальники на цей матч.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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