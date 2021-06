Тайсон Ф'юрі станцював після голу Гаррі Кейна. Боксер перервав тренування заради футболу

Чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі готується до реваншу з Деонтеєм Уайлдером, який пройде 24 липня. Але навіть під час тренування боксер намагається стежити за подіями на чемпіонаті Європи з футболу.

У Twitter з'явилося відео реакції Ф'юрі на гол Гаррі Кейна в матчі Англія – Німеччина. Кейн встановив остаточний рахунок – 2:0 і вивів англійців до чвертьфіналу.

Ф'юрі разом з представниками своєї команди заспівав "It's coming home", рядок з неофіційного футбольного гімну англійських уболівальників.

Tyson Fury celebrating Englands second goal against Germany while in the gym training for Deontay Wilder in Vegas



[Kristian Blacklock]