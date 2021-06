Тайсон Фьюри станцевал после гола Гарри Кейна. Боксер прервал тренировку ради футбола

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри готовится к реваншу с Деонтеем Уайлдером, который пройдет 24 июля. Но даже во время тренировки боксер старается следить за событиями на чемпионате Европы по футболу.

В Twitter появилось видео реакции Фьюри на гол Гарри Кейна в матче Англия – Германия. Кейн установил окончательный счет – 2:0 и вывел англичан в четвертьфинал.

Фьюри вместе с представителями своей команды спел "It's coming home", строчку из неофициального футбольного гимна английских болельщиков.

Tyson Fury celebrating Englands second goal against Germany while in the gym training for Deontay Wilder in Vegas



[ Kristian Blacklock] pic.twitter.com/MvxHwvwErX