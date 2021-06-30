Тайсон Фьюри станцевал после гола Гарри Кейна. Боксер прервал тренировку ради футбола

Чемпион мира по боксу готовится к поединку с Деонтеем Уайлдером, но старается следить и за событиями на чемпионате Европы по футболу

Фьюри болеет за сборную Англии на Евро-2020

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри готовится к реваншу с Деонтеем Уайлдером, который пройдет 24 июля. Но даже во время тренировки боксер старается следить за событиями на чемпионате Европы по футболу.

В Twitter появилось видео реакции Фьюри на гол Гарри Кейна в матче Англия – Германия. Кейн установил окончательный счет – 2:0 и вывел англичан в четвертьфинал.

Фьюри вместе с представителями своей команды спел "It's coming home", строчку из неофициального футбольного гимна английских болельщиков.

Tyson Fury celebrating Englands second goal against Germany while in the gym training for Deontay Wilder in Vegas



[ Kristian Blacklock] pic.twitter.com/MvxHwvwErX — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 30, 2021

Напомним, что теперь в 1/4 финала сборная Англии сыграет с Украиной в Риме. Мы рассказывали, смогут ли попасть украинские болельщики на этот матч.