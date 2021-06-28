Нідерланди звільнять тренера за ганьбу на Євро

Контракт з Франком де Буром чинний до закінчення чемпіонату світу-2022, але його збираються розірвати – команда вилетіла з Євро-2020 вже в 1/8 фіналу

Франк де Бур на межі відставки / Фото: Reuters

Головного тренера збірної Нідерландів Франка де Бура готуються відправити у відставку після сенсаційної поразки 0:2 від Чехії в 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це повідомляє журналіст-інсайдер Ніколо Скіра у себе в Twitter.

Контракт з де Буром розрахований до закінчення чемпіонату світу-2022 в Катарі, проте угода може бути розірвана достроково, оскільки роботою наступника Рональда Кумана незадоволені багато членів правління федерації футболу Нідерландів.

51-річний де Бур раніше працював з Аяксом, Інтером, Крістал Пелас і Атлантою Юнайтед. Аякс із ним чотири рази виграв чемпіонат Нідерландів і один раз – Суперкубок країни. З Атлантою де Бур виграв відкритий Кубок США. Але зі збірною своєї країни провалився.

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Нагадаємо, що з представників групи С на Євро-2020 продовжує виступ лише збірна України, яку у вівторок чекає поєдинок 1/8 фіналу зі шведами.

Раніше в плей-оф, крім Нідерландів, програв і ще один кривдник команди Шевченка – збірна Австрії, котра поступилася в додатковий час Італії 1:2.

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