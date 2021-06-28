Збірну Нідерландів потрібно зрівняти з землею – український експерт відгукнувся про матч Євро

Глава профспілки нідерландських футболістів Євген Левченко розкритикував "помаранчевих" за всіма статтями після вильоту з чемпіонату Європи від чехів

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В неділю збірна Нідерландів несподівано програла чехам у матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Ця поразка завдала удару по амбіціях уболівальників і самих футболістів "Ораньє", які розраховували на більше. Серед критиків виявився і український експерт, глава профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

Колишній гравець збірної України згадав невдачу "синьо-жовтих" у грі з австрійцями, але про підопічних Франка де Бура відгукнувся набагато жорсткіше. Назвав гру нідерландською збірної повним провалом, вважаючи, що команду варто зрівняти з землею. Але і похвалив чехів.

До речі, у Нідерландів перервалася унікальна серія з 88 матчів.

На чемпіонаті зіграли вже половину поєдинків першого раунду плей-оф. У понеділок Хорватія та Іспанія зустрічаються в столиці Данії, а Франція і Швейцарія – в Бухаресті, де базується українська збірна. Наші, нагадаємо, матч зі шведами почнуть о 22:00 у вівторок.

Також захисник збірної Нідерландів увійшов в історію завдяки російському арбітру.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Чехія: