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28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Англія --
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Збірну Нідерландів потрібно зрівняти з землею – український експерт відгукнувся про матч Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 червня, 08:37
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Глава профспілки нідерландських футболістів Євген Левченко розкритикував "помаранчевих" за всіма статтями після вильоту з чемпіонату Європи від чехів
/ Фото: REUTERS

В неділю збірна Нідерландів несподівано програла чехам у матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Ця поразка завдала удару по амбіціях уболівальників і самих футболістів "Ораньє", які розраховували на більше. Серед критиків виявився і український експерт, глава профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

Колишній гравець збірної України згадав невдачу "синьо-жовтих" у грі з австрійцями, але про підопічних Франка де Бура відгукнувся набагато жорсткіше. Назвав гру нідерландською збірної повним провалом, вважаючи, що команду варто зрівняти з землею. Але і похвалив чехів.

До речі, у Нідерландів перервалася унікальна серія з 88 матчів.

На чемпіонаті зіграли вже половину поєдинків першого раунду плей-оф. У понеділок Хорватія та Іспанія зустрічаються в столиці Данії, а Франція і Швейцарія – в Бухаресті, де базується українська збірна. Наші, нагадаємо, матч зі шведами почнуть о 22:00 у вівторок.

Також захисник збірної Нідерландів увійшов в історію завдяки російському арбітру.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Чехія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
1:0
Відео Про матч
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Субота, 3 липня
19:00
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