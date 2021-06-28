Сборную Нидерландов нужно сравнять с землей – украинский эксперт отозвался о матче Евро

Глава профсоюза нидерландских футболистов Евгений Левченко раскритиковал "оранжевых" по всем статьям после вылета с чемпионата Европы от чехов

Сборная Нидерландов / Фото: REUTERS

В воскресенье сборная Нидерландов неожиданно проиграла чехам в матче 1/8 финала Евро-2020. Это поражение нанесло удар по амбициям болельщиков и самих футболистов "Оранье", которые рассчитывали на большее. Среди критиков оказался и украинский эксперт, глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко.

Бывший игрок сборной Украины вспомнил неудачу "сине-желтых" в игре с австрийцами, но о подопечных Франка де Бура отозвался гораздо жестче. Назвал игру нидерландской сборной полным провалом, посчитав, что команду стоит сравнять с землей. Но и похвалил чехов.

К слову, у Нидерландов прервалась уникальная серия из 88 матчей.

На чемпионате сыграли уже половину поединков первого раунда плей-офф. В понедельник Хорватия и Испания встречаются в столице Дании, а Франция и Швейцария – в Бухаресте, где базируется украинская сборная. Наши, напомним, матч со шведами начнут в 22:00 во вторник.

Также защитник сборной Нидерландов вошел в историю благодаря российскому арбитру.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Чехия: