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Сборную Нидерландов нужно сравнять с землей – украинский эксперт отозвался о матче Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 июня, 08:37
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Глава профсоюза нидерландских футболистов Евгений Левченко раскритиковал "оранжевых" по всем статьям после вылета с чемпионата Европы от чехов
Сборная Нидерландов
Сборная Нидерландов / Фото: REUTERS

В воскресенье сборная Нидерландов неожиданно проиграла чехам в матче 1/8 финала Евро-2020. Это поражение нанесло удар по амбициям болельщиков и самих футболистов "Оранье", которые рассчитывали на большее. Среди критиков оказался и украинский эксперт, глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко.

Бывший игрок сборной Украины вспомнил неудачу "сине-желтых" в игре с австрийцами, но о подопечных Франка де Бура отозвался гораздо жестче. Назвал игру нидерландской сборной полным провалом, посчитав, что команду стоит сравнять с землей. Но и похвалил чехов.

К слову, у Нидерландов прервалась уникальная серия из 88 матчей.

На чемпионате сыграли уже половину поединков первого раунда плей-офф. В понедельник Хорватия и Испания встречаются в столице Дании, а Франция и Швейцария – в Бухаресте, где базируется украинская сборная. Наши, напомним, матч со шведами начнут в 22:00 во вторник.

Также защитник сборной Нидерландов вошел в историю благодаря российскому арбитру.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Чехия:

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И
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О
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3
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4
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Чехия
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3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
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Португалия
3
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4
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