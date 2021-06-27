У Нідерландів збився приціл: перервалася унікальна серія у 88 матчів

Вперше в історії чемпіонатів світу та Європи нідерландська команда жодного разу не влучила по воротах суперників, поступившись в 1/8 фіналу Чехії

Всі удари голландців були холостими / Фото: REUTERS

Збірна Нідерландів сьогодні сенсаційно програла Чехії в 1/8 фіналу Євро-2020. Поєдинок завершився з рахунком – 2:0 на користь чехів. А Нідерланди – ні разу не влучили у ствір воріт!

Всього "помаранчеві" завдали сім ударів, але жоден з них не влучив у "рамку". Це сталося вперше в історії команди на великих турнірах. До сьогоднішнього дня Нідерланди провели на чемпіонатах світу і Європи 88 матчів – і ніколи не йшли з поля без попадання у ворота противника.

Цікаво, що по ходу матчу голландський захисник Маттейс де Лігт отримав пряму червону картку за фол останньої надії. Цим він встановив антирекорд для своєї команди. За всю історію чемпіонатів Європи нідерландські футболісти чотири рази були вилучені з поля по ходу матчу – більше червоних карток не отримував ніхто.