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У Нідерландів збився приціл: перервалася унікальна серія у 88 матчів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 червня, 23:08
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Вперше в історії чемпіонатів світу та Європи нідерландська команда жодного разу не влучила по воротах суперників, поступившись в 1/8 фіналу Чехії
Всі удари голландців були холостими
Всі удари голландців були холостими / Фото: REUTERS

Збірна Нідерландів сьогодні сенсаційно програла Чехії в 1/8 фіналу Євро-2020. Поєдинок завершився з рахунком – 2:0 на користь чехів. А Нідерланди – ні разу не влучили у ствір воріт!

Всього "помаранчеві" завдали сім ударів, але жоден з них не влучив у "рамку". Це сталося вперше в історії команди на великих турнірах. До сьогоднішнього дня Нідерланди провели на чемпіонатах світу і Європи 88 матчів – і ніколи не йшли з поля без попадання у ворота противника.

Цікаво, що по ходу матчу голландський захисник Маттейс де Лігт отримав пряму червону картку за фол останньої надії. Цим він встановив антирекорд для своєї команди. За всю історію чемпіонатів Європи нідерландські футболісти чотири рази були вилучені з поля по ходу матчу – більше червоних карток не отримував ніхто.

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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
0:2
Відео Про матч
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
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