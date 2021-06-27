Італія – Австрія: відео голів та огляд матчу 1/8 Євро

Італійці лише в додатковий час дотиснули австрійців – 2: 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Вемблі, де визначився другий чвертьфіналіст чемпіонату Європи

Італія святкує гол К'єзи / Фото: Reuters

У другому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 на лондонському "Вемблі" Італія лише в додатковий час дотиснула Австрію – 2:1. До вашої уваги – відео голів та огляд цього поєдинку.

ІТАЛІЯ – АВСТРІЯ – 2:1

К'ЄЗА, 95, ПЕССІНА, 105 – КАЛАЙДЖИЧ, 114

ОГЛЯД МАТЧУ

Гол К'єзи

Гол Пессіни

Гол Калайджича

Відзначимо, що в основний час близькі до перемоги були австрійці, котрі в середині другого тайму вразили ворота італійців. Однак після підказки VAR арбітр скасував м'яч австрійців через мінімальний офсайду у Арнаутовича.

Отже, на Євро-2020 вперше було призначено додатковий час, в який ситуацію під свій контроль вже взяли італійці. На 95-й хвилині забив К'єза, а на 105-й Пессіна зробив рахунок 2:0 на користь "скуадри".

Що цікаво, обидва автори голів вийшли на заміну в другому таймі. Як же Манчіні з їхнім виходом на поле вгадав!

Однак Австрія не склала зброю. На 114-й хвилині Калайджич відквитав один м'яч, повернувши грі інтригу.

Тільки ось на більше австрійців не вистачило. Кривдники України все ж поступилися італійцям – 1:2.

У чвертьфіналі Євро Італія 2 липня в Мюнхені зіграє з переможцем недільної пари Бельгія – Португалія.

Італія – Австрія – 2:1

Голи: К'єза, 95, Пессіна, 105 – Каладжич, 114

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола – Барелла (Пессіна, 68), Жоржиньо, Верратті (Локателлі, 68) – Берарді (К'єза, 84), Іммобіле (Белотті, 84), Інсіньє (Крістанте, 108)

Австрія: Бахманн – Лайнер (Тріммель, 114), Драгович, Гінтереггер, Алаба – К. Шлагер (Грегорич, 106), Грілліч (Шауб, 106) – Лаймер (Ільзанкер, 114), Забітцер, Баумгартнер (Шепф, 90) – Арнаутович (Каладжич , 97)

Попередження: Ді Лоренцо, Барелла – Арнаутович, Гінтереггер, Драгович

Нагадаємо, в першій грі 1/8 фіналу Данія розгромила Уельс 4:0 і тепер у чвертьфіналі Євро зустрінеться з найкращим у недільному поєдинку Нідерланди – Чехія.