26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 22:00
Італія 2
Австрія 1
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Італія – Австрія: відео голів та огляд матчу 1/8 Євро

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 01:13
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Італійці лише в додатковий час дотиснули австрійців – 2: 1. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Вемблі, де визначився другий чвертьфіналіст чемпіонату Європи
Італія святкує гол К'єзи
Італія святкує гол К'єзи / Фото: Reuters

У другому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 на лондонському "Вемблі" Італія лише в додатковий час дотиснула Австрію – 2:1. До вашої уваги – відео голів та огляд цього поєдинку.

ІТАЛІЯ – АВСТРІЯ – 2:1
К'ЄЗА, 95, ПЕССІНА, 105 – КАЛАЙДЖИЧ, 114
ОГЛЯД МАТЧУ

Гол К'єзи

Гол Пессіни

Гол Калайджича

Відзначимо, що в основний час близькі до перемоги були австрійці, котрі в середині другого тайму вразили ворота італійців. Однак після підказки VAR арбітр скасував м'яч австрійців через мінімальний офсайду у Арнаутовича.

Отже, на Євро-2020 вперше було призначено додатковий час, в який ситуацію під свій контроль вже взяли італійці. На 95-й хвилині забив К'єза, а на 105-й Пессіна зробив рахунок 2:0 на користь "скуадри".

Що цікаво, обидва автори голів вийшли на заміну в другому таймі. Як же Манчіні з їхнім виходом на поле вгадав!

Однак Австрія не склала зброю. На 114-й хвилині Калайджич відквитав один м'яч, повернувши грі інтригу.

Тільки ось на більше австрійців не вистачило. Кривдники України все ж поступилися італійцям – 1:2.

У чвертьфіналі Євро Італія 2 липня в Мюнхені зіграє з переможцем недільної пари Бельгія – Португалія.

Італія – Австрія – 2:1
Голи: К'єза, 95, Пессіна, 105 – Каладжич, 114
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола – Барелла (Пессіна, 68), Жоржиньо, Верратті (Локателлі, 68) – Берарді (К'єза, 84), Іммобіле (Белотті, 84), Інсіньє (Крістанте, 108)
Австрія: Бахманн – Лайнер (Тріммель, 114), Драгович, Гінтереггер, Алаба – К. Шлагер (Грегорич, 106), Грілліч (Шауб, 106) – Лаймер (Ільзанкер, 114), Забітцер, Баумгартнер (Шепф, 90) – Арнаутович (Каладжич , 97)
Попередження: Ді Лоренцо, Барелла – Арнаутович, Гінтереггер, Драгович

Нагадаємо, в першій грі 1/8 фіналу Данія розгромила Уельс 4:0 і тепер у чвертьфіналі Євро зустрінеться з найкращим у недільному поєдинку Нідерланди – Чехія.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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